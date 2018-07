Tour de force de Beyoncé y Jay-Z en un ardiente Estadi Olímpic con 47.000 fans

Publicado 11/07/2018 23:39:31 CET

La pareja intercala sus éxitos en un efectista concierto de dos horas

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante tejana Beyoncé y el rapero neoyorquino Jay-Z han protagonizado un tour de force la noche de este miércoles en un concierto de dos horas y lleno de efectos especiales en el ardiente Estadi Olímpic de Barcelona, su única parada en España, en el que el matrimonio ha estado acompañado por una orquesta de 26 músicos y un cuerpo de baile de 17 profesionales.

Dos pasarelas de grandes dimensiones adentrándose en el público prometían antes de empezar un concierto de sensaciones, y así ha sido gracias a un público de 47.000 personas -sin las entradas agotadas- y entregado a los dones de la diva -que visita la ciudad cada dos años- más que a los del rapero -más desconocido entre el público-, quienes han derrochado potencia y amor, y la imagen de ser efectivamente una pareja de éxito.

Siendo más que puntuales -unos cinco minutos antes de lo previsto- y tras el cartel luminoso de 'This Is Real Life', imágenes del acaramelado dúo han introducido al incondicional público en materia con mensajes como 'Love Never Changes' y 'Love Is Universal'; después han aparecido caminando, de la mano y en silencio ante el griterío colectivo.

'Holy Grail' ha encendido la mecha de la concurrida velada abriéndose paso en una barrera de sonido casi quebrantada por los aullidos de los fans, a los que se han venido a sumar unos fuegos artificiales tras la pareja; después, la intensidad ha virado hacia un baile en la intimidad en medio de un paraíso proyectado con 'Part II (On The Run)', y los protagonistas se han separado conquistando cada uno un brazo de las pasarelas.

Más amor ha surgido en un audiovisual con la pareja en arrumacos playeros, que ha dado paso un 'Drunk In Love' interpretado con potencia por Beyoncé, y a la que ha venido a complementar el rap convencido de Jay-Z y un coordinado cuerpo de baile; que ha devuelto después a Beyoncé a su lugar de reina absoluta de la noche con un fragmento de 'Diva'.

Retirándose Beyoncé, ha vuelto a entrar en escena Jay-Z con un inconformista 'Clique', un 'Dirt Off Your Shoulder' rugiente y destellos lumínicos jugando a la confusión, que han dado paso a una caliente 'Fuckwithmeyouknowigotit' amenizada con evidentes fogonazos de petrolera en sus espaldas.

La diva ha regresado envuelta en brillante cuero con 'Feeling Myself', y desde el micro ha animado a las chicas del público a sentirse 'sexys' como introducción a la arabesca 'Naughty Girl', de la que apenas se ha escuchado el estribillo por la aparición de Jay-Z casi en chándal para cantar una convincente 'Big Pimpin' hasta llegar el rapero a la traviesa 'Run This Town'.

EL ESTADI: UNA DISCOTECA

Beyoncé ha emergido nuevamente con un fragmento de 'Baby Boy', que enseguida se ha convertido en 'Mi gente', momento en el que el Estadi se ha convertido en una gigantesca discoteca, en un tono sostenido que ha sabido mantener Jay-Z con 'Bam' y ella con unas coreografiadas y enérgicas 'Hold Up' y 'Sorry'.

Ha tomado el relevo Jay-Z con la policíaca '99 Problems' -para la que ha salido con un chaleco anti-balas y pantalón militar-, antes de que Beyoncé recuperara protagonismo con un chorro de voz dispuesto a conquistar los decibelios de 'Don't Hurt Yourself', que ha terminado haciendo pinitos de soprano para enlazar con una trascendental 'I Care'.

El rapero ha vuelto a escena con la también nostálgica 'Song Cry', con la que ha logrado que todos sacaran sus móviles para iluminar el estadio, en una tristeza colectiva que el regreso de Beyoncé no ha hecho más que agravar con la recelosa 'Resentment', cuya interpretación ha sido ovacionada.

Tras un vídeo de la pareja para una breve pausa, han salido en sus mejores galas -capa incluida- con la interpretación de 'Family Feud' por parte del rapero y la réplica de 'Upgrade U' por parte de Beyoncé, echando ambos a volar sobre las cabezas del público en una plataforma móvil escenificando su título de pareja de éxito.

El rapero se ha quedado solo en la elevada plataforma y con su 'Niggas In Paris' y unos nuevos fogonazos ha conseguido poner a saltar a los miles de fans a sus pies, logrando aguantar la tensión hasta el regreso de Beyoncé con sus bailarinas en perfecta coordinación para un 'Formation' con fuegos artificiales que ha dado paso al aclamado 'Run The World (Girls)', culminado con más fuegos artificiales y un mensaje sobre empoderamiento femenino y el lema 'Feminist'.

Unas llamaradas proyectadas y más antorchas de fuego intermitentes de las que se sentía la temperatura han acompañado a Jay-Z con 'Public Service Announcement'; ya enfilando las últimas líneas de la noche Beyoncé ha entonado un poderoso 'Déjà Vu', que unos fuegos artificiales de fiesta mayor han enlazado con su icónico 'Crazy In Love' -culminado con palmeras de artificio-, por el que el estado ha chillado sin tregua.

Y tras dos horas, la noche ha caído definitivamente con un 'Freedom' entre llamaradas, una hip hopera 'U Don't Know' y una última 'Young Forever'; la pareja, que recorre Europa desde el pasado 6 de junio en una gira que finalizará en Estados Unidos, ha descrito esta gira como "una celebración del amor, la familia y la cultura", para la que formó el pasado 16 de junio el nuevo dúo de hip hop The Carters -apellido de Jay-Z-.