Xavier Domènech (EnComúPodem): sin proceso constituyente no habrá "mayoría sólida"

Actualizado 21/12/2015 18:55:04 CET

BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de EnComúPodem a las elecciones generales, Xavier Domènech, ha avisado de que "no habrá ninguna mayoría que se pueda construir sólidamente" sin un proceso constituyente que blinde derechos sociales y que acepte la plurinacionalidad y el referéndum en Catalunya.

En la rueda de prensa de valoración de los resultados electorales que le dieron la victoria en Catalunya con 12 diputados, Domènech ha afirmado este lunes que el debate sobre la configuración del próximo Gobierno solo se producirá si se asume que hay "tiempos constituyentes".

Según él, se han movido placas tectónicas que significan que se puede discutir: "Si no entramos en tiempos constituyentes, no tendremos estabilidad, no tendremos transformación ni cambio, y no habrá ninguna mayoría que se pueda construir sólidamente", aunque advierte de que el cambio es imparable.

Domènech ha instado a construir mayorías amplias: "Puede haber Pedro Sánchez, pero estas mayorías se construyen con muchos otros actores", lo que ha condicionado a sus ejes básicos: acabar con la corrupción y las puertas giratorias, y blindar los derechos sociales y el derecho a decidir.

CONVOCAR UN REFERÉNDUM

"Solo hay una solución posible en el debate en Catalunya. Se puede aceptar ahora o mañana pero se deberá aceptar", ha sentenciado en relación a celebrar un referéndum sobre Catalunya.

Considera que Catalunya "ha votado por el país, en favor de los derechos sociales, de la democracia digna y del derecho a decidir", y ha celebrado ser el grupo parlamentario catalán más numeroso en el Congreso y tener representación en todas las provincias, logrando una victoria histórica.

UNA COALICIÓN PP-PSOE, "SUICIDIO POLÍTICO"

En cuanto a un eventual pacto PP-PSOE, considera que sería un "suicidio político" porque convertiría el bipartidismo en una coalición de gobierno sin solucionar ningún reto.

Según él, los resultados son extremadamente plurales y abren todos los candados, puesto que muestran el fin del bipartidismo y "el fin del sueño neoliberal" que podía suponer una mayoría de PP y C's en el Congreso.

Sobre cómo ha contribuido a la victoria de EnComúPodem la presencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la campaña, el candidato ha contestado que ha sido "importante", pero también la ha atribuido a la reflexión de los partidos de la confluencia a partir de la equidad y la humildad.