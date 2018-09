La recogida y gestión de las basuras ya cuesta a cada ceutí 264,4 euros al año

Publicado 01/09/2018 16:23:53 CET

CEUTA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de limpieza pública y tratamiento de residuos ha alcanzado un coste anual per cápita en Ceuta de 264,46 euros, un 8,1 por ciento más que en 2015, según el análisis recogido por la Intervención de la Ciudad Autónoma en la 'Memoria justificativa del coste de los servicios y demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados' elaborada para la Cuenta General de la Administración autonómica de 2017.

A pesar de ello, el Gobierno autonómico que preside Juan Vivas (PP) lleva meses estudiando cómo rescindir el contrato público adjudicado en 2013 a Trace al entender que los niveles de calidad de la prestación no llegan a los mínimos exigibles con una inversión anual superior a 15 millones de euros.

Por detrás, los servicios más caros por vecino son la Policía Local --207 euros por habitante y año en 2017--, el Área de Menores (142), las Políticas Activas de Empleo (139), las ayudas y asistencia social (131) y la empresa municipal Aguas de Ceuta --Acemsa, 108 euros--, según las cifras recogidas en el informe al que ha tenido acceso Europa Press.

En términos absolutos, los servicios que más recursos consumen a la Ciudad Autónoma son la limpieza pública y la recogida de residuos, 22,4 millones; la Policía Local (17,6), el Área de Menores (12,1), las Políticas Activas de Empleo (sin competencias en la materia, 11,8) y las ayudas y la asistencia social (11,2).

El servicio de Protección Civil apenas supone 2,6 euros per cápita y el gasto en Vivienda no llega a 7,8 euros por ceutí y año, menos de una décima parte de lo que cuesta la producción de agua (90,3 euros por cabeza). El gasto público en desarrollo del Turismo sigue siendo exiguo --1,7 euros per cápita--, y a Juventud apenas van 4,7 euros por empadronado, un quinta parte de lo que cuesta la Radio Televisión Pública de Ceuta (RTVCE, 23,04).

El Cuerpo de Bomberos costó en 2017 a cada ceutí 64,05 euros, menos que otras empresas y organismos públicos como Obimace (85) y casi lo mismo que el Instituto Ceutí de Deportes (ICD, 62,6).

'Puerta de África', la sociedad municipal que gestiona un hotel, sale a casi 29 euros por vecino y año, mientras que Servicios Turísticos exige 17,4 euros a cada residente, diez veces más de lo que se invierte en el desarrollo del Turismo propiamente dicho.

La promoción del Deporte consume 8,5 euros per cápita, menos que el Centro Universitario de la UNED (11,8). Educación en general recibe 42,05 euros de cada vecino, algo más de 85.000 censados, algo más que Patrimonio Cultural (38,6).