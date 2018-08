COMUNICADO: Adquisición de la plataforma marketplace Promofarma

Publicado 02/08/2018 12:42:41 CET

– Con esta operación Zur Rose Group adquiere una compañía tech para reforzar su capacidad tecnológica al siguiente nivel.

– Un paso importante para reforzar el liderazgo europeo.

– Modelo de plataforma marketplace "gestionado" que permite lanzar en nuevos mercados y complementar el actual modelo de operaciones eTailer de Zur Rose en sus mercados existentes

Zur Rose Group busca internacionalizar su empresa con la adquisición del marketplace líder en e-commerce para productos de salud, belleza y cuidado personal que se venden habitualmente en farmacias españolas. Con esta adquisición, Zur Rose Group también está desarrollando capacidades tecnológicas en Barcelona, uno de los cinco centros tecnológicos y de innovación más importantes en Europa. Promofarma aporta el liderazgo en el mercado español y ofrece un impulso para la expansión internacional, tanto cross-border como por países, con un modelo de negocio muy eficiente en capital.

Fundada en 2012, Promofarma ha construido y opera un marketplace de e-commerce “gestionado” que conecta a los consumidores con los proveedores de salud, belleza y cuidado personal, la mayoría de ellos farmacias.

El negocio cuenta con más de 50.000 productos de parafarmacia listados en su plataforma y vende productos de más de 3.500 marcas, productos que son adquiridos y enviados por más de 500 partners, principalmente farmacias, pero también compañías farmacéuticas y tiendas de salud. En 2017, la empresa generó un volumen de ventas de unos 19 millones de euros, un 50 por ciento más que en 2016. Este crecimiento continuará en 2018. El mercado global de parafarmacia asciende a 8.000 millones de euros en España y a 100.000 millones de euros a nivel europeo. Durante el 2018, la compañía española ha iniciado su expansión internacional y ya atiende a 20 países de toda Europa a través del e-commerce crossborder. David Masó y Adrià Carulla, los fundadores de Promofarma, comentan: “Creamos Promofarma como una plataforma tecnológica para poder ofrecer la mejor experiencia de compra online de productos de salud, belleza y cuidado personal a nivel europeo, así como para ayudar a las farmacias y marcas a vender online de forma rentable. Combinando nuestra plataforma e-commerce “gestionada” con Zur Rose Group, nos convertiremos en el líder europeo de los marketplace e-commerce de productos de salud”.

Con la adquisición de Promofarma, Zur Rose Group sigue adelante con su propia transformación digital y con la diversificación de su negocio. Con la entrada en el mercado español, el Grupo amplía su posición de liderazgo en Europa y prepara el terreno para continuar el crecimiento. Walter Oberhänsli, CEO de Zur Rose Group, afirma: “Zur Rose Group no sólo está adquiriendo el líder online español en la categoría de salud del consumidor sino que también adquiere una plataforma tecnológica que nos permitirá continuar con nuestra expansión internacional, además de desplegar un nuevo modelo de negocio mediante la asociación de farmacias y tiendas de salud de toda Europa”.

El closing está previsto para mediados de septiembre de 2018. Se ha acordado no revelar ningún aspecto financiero de la transacción.

Acerca de Promofarma

Promofarma ha construido y opera un modelo único de marketplace vertical de farmacias, con gran potencial de expansión internacional. Proporciona decenas de miles de productos de salud para el consumidor en un único sitio web, a un precio competitivo y con un excelente servicio de entrega al día siguiente, pero sin mantener inventario ni operar almacenes.

Gracias a la utilización de las últimas tecnologías, Promofarma proporciona a las farmacias convencionales un acceso rápido al e-commerce a un bajo coste de inversión con un modelo de facturación basado en comisión por transacción. Como marketplace “gestionado”, Promofarma se encarga de todas las tareas digitales necesarias. Éstas incluyen, por ejemplo: la tienda web, imágenes de catálogo, descripciones, sincronización de stock, marketing online y procesamiento de pagos con los clientes finales. Los clientes solicitan sus productos a través de Promofarma, y la plataforma asigna automáticamente el pedido del cliente a una farmacia asociada. Esta combinación proporciona al cliente final el beneficio de tener acceso a la mayor oferta de productos a precios atractivos. Con su plataforma desarrollada internamente, Promofarma marca nuevos estándares en el mercado farmacéutico.

Acerca de Zur Rose Group

Operando bajo las marcas Zur Rose y DocMorris, Zur Rose Group, con sede en Suiza, es la farmacia online líder en Europa y uno de los principales proveedores mayorista de médicos en Suiza. A través de su modelo de negocio, ayuda a garantizar una atención farmacéutica segura, fiable y de alta calidad, a la vez que destaca en el desarrollo de servicios innovadores de gestión de medicamentos para aumentar la eficacia del proceso de medicación. Esta creación de valor añadido, el gran enfoque al paciente y el compromiso de suministrar medicamentos a bajo coste en beneficio de los clientes y pacientes convierten el grupo Zur Rose en un importante socio estratégico para todos los actores de la sanidad.

Zur Rose Group tiene su sede en Frauenfeld, Suiza, desde donde también sirve al mercado suizo. Los clientes en Alemania y Austria son abastecidos principalmente desde Heerlen (Holanda). Además, el Grupo tiene una participación mayoritaria en BlueCare en Winterthur, el proveedor líder de sistemas de red en el mercado sanitario suizo. El Grupo Zur Rose, que emplea a más de 1.000 personas en sus diferentes emplazamientos, generó en 2017 unos ingresos de 983 millones de CHF (881 millones de euros o 1.009 millones de USD).

Las acciones de Zur Rose Group AG (Swiss security no. 4261528, ISIN CH0042615283, con el ticker ROSE) cotizan en SIX Swiss Exchange. El bono corporativo emitido en julio de 2018 cotiza en la bolsa suiza SIX Swiss Exchange (número de valor suizo 42146044, ISIN CH0421460442, con el ticker ZR018). Más información en zurrosegroup.com.

