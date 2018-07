COMUNICADO: Siete másters de EAE Business School en el Top Mundial según el ranking de Eduniversal

Publicado 12/07/2018 13:50:26 CET

La Escuela destaca entre los mejores másters de las áreas de MBA, Comunicación, Bolsa y Mercados Financieros, Project Management, Business Intelligence, Recursos Humanos y Supply Chain Management

Siete másters de EAE Business School han sido reconocidos entre los mejores del mundo en sus áreas de conocimiento según el ranking “Eduniversal Best Masters Ranking Worldwide 2017-2018”. Los programas destacados son MBA Full Time, Máster en Supply Chain Management, Máster en Dirección de Comunicación Corporativa, Máster en Dirección de Recursos Humanos, Máster en Project Management, Máster en Business Intelligence e Innovación Tecnológica, y Máster en Bolsa y Mercados Financieros.

El ranking elaborado por Eduniversal analiza más de 4.000 másters y MBA de treinta áreas de conocimiento diferentes. En este ranking solo pueden participar las mejores 1.000 escuelas de negocio de todo el mundo (hay alrededor de 15,000 Business School) y EAE es una de ellas.

MBA Full Time, entre los 40 mejores de Europa

El MBA Full Time se coloca en el Top 40 de programas de esta área liderada por INSEAD, IESE y Copenhagen Business School. Al reconocimiento de Eduniversal se suma que, hace unos meses, los programas MBA en modalidad Full Time de EAE Business School fueron destacados entre los 250 mejores del mundo según el ranking “QS Global 250 Business Schools Report 2017”.

Máster en Supply Chain Management, entre los 80 mejores del mundo

El Máster en Supply Chain Management, en sus modalidades Full Time , Inglés , Executive Education y Global Education , es de nuevo destacado entre los 80 mejores másters del área de Operaciones y Logística del mundo, en un ranking liderado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Además, por tercer año consecutivo, este máster es reconocido como el tercer mejor máster del área de Logística en España.

Al reconocimiento de Eduniversal se suma que en 2018 ha sido destacado como el segundo mejor máster del área de Operaciones y Logística de España según el Ranking “250 mejores másters” de El Mundo.

Máster en Dirección de Comunicación Corporativa, en el Top 35 europeo

El Máster en Dirección de Comunicación Corporativa, en sus modalidades Full Time y Global Education , sube cinco posiciones respecto al año anterior y es destacado en el puesto 28 del Top 30 de mejores másters europeos del área de Comunicación, cuya clasificación la lideran Copenhagen Business School, London School of Economics y Université Catholique de Louvain. Con estos resultados, el Máster en Dirección de Comunicación Corporativa de EAE lleva 12 años situándose entre los mejores del área de Comunicación, ya que a este reconocimiento se le une que en 2018 ha sido destacado como el mejor máster de comunicación de España según el Ranking “250 mejores másters” de El Mundo.

Máster en Dirección de Recursos Humanos, entre los 45 mejores de Europa

El Máster en Dirección de Recursos Humanos, en sus modalidades Full Time , Inglés y Executive se sitúa como el 45 mejor programa dentro del Top 45 de mejores másters europeos del área de Dirección de Personas, el cual está liderado por Copenhagen Business School, Università Bocconi y Rotterdam School of Management. A este reconocimiento se le une que en 2018 ha sido destacado como el cuarto mejor máster de recursos humanos de España según el Ranking “250 mejores másters” elaborado por el diario El Mundo.

Máster en Project Management, entre los 35 mejores de Europa

El Máster en Project Management, en sus modalidades Full Time , Inglés , Executive Education y Global Education sube cuatro posiciones y se sitúa entre los 35 mejores másters europeos del área de Project Management, en una clasificación liderada por Rotterdam School of Management, Maastricht University y Emlyon Business School. Además, la institución destaca al programa como el segundo mejor de Project Management de España.

Máster en Business Intelligence e Innovación Tecnológica, en el Top 40 mundial

El Máster en Business Intelligence e Innovación Tecnológica de EAE Business School, en sus modalidades Full Time y Executive Education , se sitúa entre los 30 mejores másters del mundo del área de Business Intelligence, escalando 11 posiciones hasta llegar a la 29, en un ranking liderado por Universidade Nova de Lisboa – Information Management School, ESADE y Rotterdam School of Management. Además, la institución destaca el máster de BI como el cuarto mejor de España.

Máster en Bolsa y Mercados Financieros, entre los 75 mejores de Europa

El Máster en Bolsa y Mercados Financieros de EAE Business School, en sus modalidades Full Time y Executive Education , es destacado por Eduniversal entre los 75 mejores másters de Europa del área de Bolsa y Mercados Financieros, cuyas tres primeras posiciones están copadas por Yale School of Management, Stanford University y The Wharton School of Business.

