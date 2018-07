COMUNICADO: Abraaj Holdings, Abraaj Investment Management Limited y Colony Capital, Inc. conciertan con éxito la transacción

Publicado 22/06/2018 11:35:36 CET

- Colony Capital, Inc. acepta asumir la gestión de varios fondos clave

- La transacción también incluye la asunción de los riesgos y compromisos de Abraaj en y con dichos fondos.

- La transacción incluye una solución de apoyo transitorio para los fondos restantes

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos y LOS ÁNGELES, 22 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Abraaj Holdings, Abraaj Investment Management Limited (en conjunto "el Grupo") y Colony Capital, Inc., ("Colony" o la "Empresa"), a través de los liquidadores provisionales conjuntos del Grupo, PricewaterhouseCoopers y Deloitte, se complacen en anunciar que han llegado a un acuerdo sobre los términos principales para la compraventa del negocio de gestión de fondos del Grupo en Latinoamérica, África Subsahariana, el norte de África y Turquía y de las participaciones de la Sociedad Limitada del Grupo en los fondos subyacentes, junto con el personal de las ocho oficinas que se traspasarán según los términos del acuerdo.

Colony también se comprometió a supervisar, de manera provisional, otros fondos del Grupo no adquiridos para que el Grupo y todas las partes interesadas obtengan una solución global integral.

En un principio el acuerdo ha recibido la aprobación normativa y se espera que se cierre tras la aprobación del Gran Tribunal de las Islas Caimán y de otros consentimientos habituales. Se prevé que la transacción concluya antes del 1 de julio.

Colony es una empresa de gestión de inversiones líder a nivel mundial que tiene importantes participaciones en los sectores de la sanidad, el industrial y la hostelería, además de otras inversiones de capital privado y de deuda, con un negocio integrado de gestión de inversiones institucionales y minoristas. Fue fundada por Thomas J. Barrack, Jr. en 1991.

Abraaj fue fundada en 2002 por Arif Naqvi y surgió para convertirse en un inversor de capital privado líder en mercados en crecimiento con una presencia regional que abarca desde Latinoamérica hasta el sudeste asiático. El Grupo tiene inversiones que incluyen una cartera de negocios maduros que cubren diversos sectores, incluidos los servicios financieros, los bienes de reposición rápida, el industrial, la sanidad, la educación, la fabricación y la logística.

Tom Barrack, presidente ejecutivo de Colony Capital, Inc., dijo: "Estamos encantados de haber diseñado esta solución global integral para Abraaj y sus accionistas, y esperamos sinceramente que esto permita el proceso de reconstrucción en todos los aspectos y también que ponga fin a las especulaciones que se arremolinaban en torno a Abraaj en los últimos meses".

Arif Naqvi, fundador de The Abraaj Group, añadió: "El nombramiento de los liquidadores provisionales conjuntos y el inicio del proceso de reestructuración de este negocio que gestionamos en diversos mercados supone un momento de introspección, pero también de satisfacción, ya que sabemos que los equipos que se han nutrido a lo largo de los años y las empresas en las que estábamos orgullosos de invertir tienen ahora un futuro claramente definido y una buena empresa que custodiará la próxima etapa de este viaje".

Selcuk Yorgancioglu y Omar Lodhi, codirectores ejecutivos de Abraaj Investment Management Limited, dijeron: "Nos complace sumarnos a la plataforma y al equipo de Colony, lo que nos permitirá seguir desarrollando nuestros negocios en los mercados de rápido crecimiento con los que nos hemos comprometido durante más de dos décadas".

Michael Jervis, socio de PricewaterhouseCoopers y liquidador provisional conjunto de Abraaj Holdings, dijo: "Este es un hito importante para alcanzar los objetivos generales de la liquidación provisional y de la reestructuración tal y como se establece en la orden judicial. Los próximos días realizaremos una consulta a nuestros acreedores sobre la transacción prevista antes de buscar la aprobación del Tribunal".

Stuart Sybersma, socio de Deloitte y liquidador provisional conjunto de Abraaj Investment Management Limited ("AIML"), dijo: "Estamos encantados de haber acordado la venta de algunas de las unidades de negocio y activos de AIML en un plazo tan breve, lo que ha permitido, en línea con nuestra mandato de reestructuración, que estas unidades de negocio sigan operando y garantizando la continuidad del servicio a los inversores y el trabajo para los miembros del personal empleados en estas regiones. El próximo paso es solicitar la aprobación del Tribunal de las Islas Caimán para la transacción, que se llevará a cabo de forma inminente".

Para consultas de medios de Abraj, póngase en contacto con:

Mitali Atal Director de ComunicacionesAbraajT: +971508503587 C. E.: Mitali.Atal@abraaj.com[https://prnnj3-irisxe10.prnewswire.local/ewebeditor/Mitali.Atal@abraaj.com]

Jon Aarons/Andrew ColeSard Verbinnen & Co.T: + 44 20 3178 8914/+ 1 212 687 8080 C. E.: Abraaj-SVC@sardverb.com[https://prnnj3-irisxe10.prnewswire.local/ewebeditor/Abraaj-SVC@sardverb.com]

Para consultas de medios de Colony Capital, Inc., póngase en contacto con:

Blicksilver P.R.Kristin CelauroT: +1 732 433 5200 C. E.: kristin@blicksilverpr.com[https://prnnj3-irisxe10.prnewswire.local/ewebeditor/kristin@blicksilverpr.com]

Acerca de Colony Capital, Inc. Colony Capital, Inc. es una empresa líder de gestión inmobiliaria y de inversiones a nivel mundial. La Empresa posee un importante patrimonio en los sectores de la sanidad, el industrial y la hostelería, otras inversiones en capital y deuda y un negocio de gestión de inversiones institucionales y minoristas integrado. Actualmente, la Empresa gestiona 43.000 millones de dólares en activos y administra el capital en nombre de sus accionistas, así como inversionistas institucionales y minoristas en fondos privados, vehículos de inversión inmobiliaria no negociados y negociados y en empresas de inversión autorizadas La firma tiene sus oficinas principales en Los Ángeles y Nueva York, con aproximadamente 500 empleados en oficinas ubicadas en 18 ciudades en diez países. Para obtener más información sobre la empresa, su gestión y sus negocios, visite www.clny.com [http://www.clny.com/].

El cambio de nombre de la Empresa a Colony Capital, Inc., el del símbolo de cotización en NYSE de CLNS a CLNY y el de la página web de www.clns.com [http://www.clns.com/] a www.clny.com [http://www.clny.com/] entrará en vigor el 25 de junio de 2018.

Sitio Web: http://www.clny.com/