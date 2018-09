COMUNICADO: Acérquese a la encantadora Arabia con Al Seef Hotel by Jumeirah, recién inaugurado a orillas de Dubai Creek

Publicado 19/09/2018 17:41:00 CET

DUBÁI, EAU, September 19, 2018 /PRNewswire/ --

- Un hotel inspirado en los antiguos hogares de los comerciantes emiratíes abre en el centro de la antigua Dubái: alojamiento desde tan solo 325 dólares ++

Inspirado por la tradición de los comerciantes emiratíes de acoger y dar una cálida bienvenida a los viajeros a sus hogares, Al Seef Hotel by Jumeirah es un nuevo hotel encantador que busca ser descubierto y que está situado en el centro de la antigua Dubái.

Situado en Al Seef, un destino animado situado en las orillas del sur de Dubai Creek, Al Seef Hotel by Jumeirah se distribuye entre 10 grupos de casas tradicionales, Arabian Bayts (hogares), rodeado de terrazas y patios típicos de un zoco.

Con las vistas puestas en las callejuelas del zoco o en las afueras de los canales de la rivera del río, y un restaurante - Saba'a - que ofrece platos tradicionales inspirados en los Emiratos, los huéspedes pueden reservar estancias a partir de los 325 dólares más impuestos del gobierno y tasas, como oferta especial de apertura.

Un diseño único inspirado en los Emiratos:

- Dividido en villas separadas, los Arabian Bayts combinan áreas de descanso con zonas con calles típicas llenas de vida - Otras tradiciones de la cultura de los emiratos cobran vida en forma de paredes rústicas de estilo tradicional, motivos de hojas de palmera, así como suelos y ventanas de madera con vistas a pasillos exteriores sinuosos - Los interiores de las 180 habitaciones y 10 suites reflejan una era de comercio de perlas, con una paleta de colores inspirada por el entorno natural de los Emiratos Árabes Unidos. Los detalles históricos adornan las paredes, incluyendo interruptores de estilo antiguo, teléfonos de disco, linternas de aceite que cuelgan y fotografías antiguas del zoco y de la ribera.

Una experiencia de alojamiento inspirada en los Emiratos

- Como aloamiento para nuestros huéspedes viajeros, el personal proporcionará asesoramiento acerca de los lugares especiales por descubrir, tal y como los propios comerciantes de la zona habrían hecho en el pasado, pero con un toque de la hospitalidad peculiar que caracteriza a Jumeirah Group.

En el centro de la antigua Dubai:

- A tan solo 15 minutos del Dubai International Airport, los huéspedes tendrán la oportunidad de sumergirse en el Dubái más histórico dentro de un entorno relajado y que está lleno d elementos de diseño típicos de la zona y de tradiciones de un tiempo pasado. - Esta parte de Dubái es famosa por su histórico paseo ribereño. Ofrece a los viajeros más curiosos la oportunidad de entrar en la historia de la ciudad y redescubrir su vibrante pasado a través de sus museos, galerías, zocos, veleros árabes tradicionales y arquitectura. - Visite el pintoresco Arabian Tea House Café, el histórico Dubai Museum y el Al Fahidi Fort que cuenta con 200 años de antigüedad; viaje a través del arroyo en una Abra tradicional o asista a eventos como la Sikka Art Fair, un evento de una semana de duración que es parte de una celebración de dos meses a nivel de ciudad en relación a las artes y la cultura que se lleva a cabo cada año en marzo y abril.

Alessandro Cabella, cuyo papel como responsable general de área para Jumeirah Group incluye el nuevo hotel, comentó: "Al Seef Hotel by Jumeirah es un proyecto con verdadera pasión. Todo el mundo implicado en llevar esta idea a la luz se ha visto inspirado por el prospecto de ofrecer a nuestros huéspedes una experiencia auténtica inspirada por las historias de Arabia. Todo dentro de la propiedad añade la autenticidad del entorno y su experiencia, proporcionando oportunidades múltiples para conseguir imágenes hermosas, rincones tranquilos para relajarse y espacios para sentir como si hubieras sido transportado a una pieza única del pasado perfectamente conservada en el tiempo mientras sigue disfrutando de las comodidades de la era moderna en relación a nuestro servicio de calidad".

Al Seef Hotel by Jumeirah completa un trío de hoteles situado en Al Seef, un destino de Meraas. El hotel se une a los dos hoteles de reciente apertura situados en la parte opuesta del paseo marítimo que abarca 1,8 kilómetros junto a Dubai Creek: Zabeel House by Jumeirah Al Seef y Zabeel House MINI by Jumeirah.

