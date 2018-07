COMUNICADO: AGC multiplica por diez su capacidad de producción de ingredientes activos e intermedios farmacéuticos sintéticos

Publicado 17/07/2018 4:43:39 CET

- AGC multiplica por diez su capacidad de producción de ingredientes activos e intermedios farmacéuticos sintéticos que cumplen las BPF

- El ampliado negocio de CDMO abarcará nuevos fármacos comerciales y otros en fase de desarrollo -

TOKIO, 12 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- AGC Inc., fabricante mundial líder de vidrio, productos químicos y materiales de alta tecnología, ha anunciado el 12 de julio una gran ampliación de sus instalaciones de Chiba que se traducirá en una capacidad diez veces mayor de producción de ingredientes activos (*2) e intermedios farmacéuticos sintéticos que cumplen las BPF (*1). Se espera que la nueva capacidad esté disponible en octubre de 2019.

AGC comenzó a desarrollar y fabricar ingredientes activos e intermedios farmacéuticos y agroquímicos por contrato en los años 80. AGC aprovecha su ventaja en tecnologías con flúor y su amplia experiencia en el descubrimiento de fármacos interno y otros campos para ofrecer diversos servicios de CDMO (*3) adaptados a las necesidades de los clientes.

Hasta la fecha, AGC ha proporcionado principalmente servicios de CDMO en la fase de desarrollo de nuevos fármacos y, con esta ampliación, tendrá la capacidad continua de producir, además, fármacos comerciales, con lo que podrá ofrecer soluciones integrales más avanzadas. Las nuevas instalaciones también podrán producir ingredientes activos de difícil manipulación, como los ingredientes activos farmacéuticos de gran potencia habitualmente usados en los tratamientos oncológicos. Por tanto, AGC podrá dar cabida a una mayor variedad en cuanto a la demanda de los clientes.

Para la política de gestión "AGC plus" de AGC Group, las ciencias biosanitarias son uno de sus negocios estratégicos. En adelante, el grupo seguirá invirtiendo en la capacidad necesaria para dar cabida al aumento de la demanda de servicios de CDMO de ingredientes activos e intermedios farmacéuticos.

(*1) BPF: buenas prácticas de fabricación (normativa que rige la producción y el control de calidad de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos).

(*2) Ingredientes activos e intermedios farmacéuticos sintéticos: ingredientes activos e intermedios para productos farmacéuticos producidos mediante síntesis química.

(*3) CDMO: empresa de desarrollo y fabricación mediante subcontrata (empresa que desarrolla métodos de producción y fabrica productos para otra empresa por contrato).

Para obtener más información, visite: https://kyodonewsprwire.jp/attach/201807095798-O1-vIa55jNK.pdf [https://kyodonewsprwire.jp/attach/201807095798-O1-vIa55jNK.pdf]

Acerca de AGC Group

AGC Inc. (sede: Tokio, presidente y consejero delegado: el Sr. Takuya Shimamura) es la empresa matriz de AGC Group, proveedor líder a escala mundial de soluciones de vidrio y vidrio plano para automoción y pantallas, productos químicos, cerámica y otros materiales y componentes de alta tecnología. Tras más de un siglo ofreciendo innovaciones técnicas, AGC Group ha desarrollado una amplia gama de productos vanguardistas. AGC Group cuenta con unos 50.000 empleados en todo el mundo y sus negocios generan unas ventas anuales de unos 1,5 billones de yenes japoneses en unos 30 países. Para obtener más información, visite: http://www.agc.com/en/ [http://www.agc.com/en/].

* La empresa cambió su nombre de Asahi Glass Co., Ltd. a AGC Inc. el 1 de julio de 2018.

