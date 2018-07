COMUNICADO: Fenjiu Group participa en Moscú en una conversación sobre calidad en representación de los fabricantes de licor chinos

Publicado 18/06/2018 14:38:05 CET

MOSCÚ, 18 de junio de 2018 /PR Newswire/ -- El 28 de mayo se celebró en Moscú el evento llamado Conversación entre China y Rusia sobre calidad, que tiene como tema central la idea de que «la calidad internacional nos lleva a un futuro mejor», con la organización del fabricante de licores chino Fenjiu Group y el Centro de Intercambio Internacional de la Oficina de Representación de Moscú del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT, por sus siglas en inglés).

https://mma.prnewswire.com/media/705927/Fenjiu_Moscow.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/705927/Fenjiu_Moscow.jpg]

Unos días antes de salir hacia Rusia, Li Qiuxi, secretario del Comité del Partido y presidente de Fenjiu Group, declaró en una entrevista exclusiva con www.dragonnewsru.com [http://www.dragonnewsru.com/], la plataforma de prensa bilingüe en chino y ruso más importante de Rusia, que la proximidad de la cultura de los licores china y rusa es una de las razones por las que el grupo ha mostrado un interés particular por el mercado ruso.

Durante la conversación, el Sr. Li indicó que, dado que funcionamos en un mundo que se ha convertido en una economía global interconectada caracterizada por un desarrollo integrado, es el momento de que los fabricantes de licores del mundo establezcan sus hojas de ruta de desarrollo para aprovechar las oportunidades que se presentan como resultado de la iniciativa del cinturón económico de la Ruta de la Seda. También habló de cómo él está continuamente pensando en el mejor modo de impulsar la globalización del baijiu chino a través de «coordinación de políticas, armonización de normas e integración cultural», brindando así al mundo la oportunidad de apreciar la calidad de los productos hechos en China y de compartir la pura calidad de Fenjiu, al tiempo que se facilita la innovación y la colaboración global en el sector de los licores. Le ilusiona pensar que en el futuro estos esfuerzos culminarán en la creación conjunta de una comunidad en la que los productores de licor del mundo entienden su destino compartido y trabajan juntos para un futuro mejor, al tiempo que le muestran al mundo el gran valor de la herencia de generación en generación de una estricta adherencia a la calidad junto con la resonancia cultural que constituyen una parte esencial de la industria licorera.

En el evento de intercambio cultural «Let the World Appreciate the Quality of China» («Demos al mundo la oportunidad de apreciar la calidad china»), el Sr. Li envió una botella de Xu Bing Art Edition de Fenjiu al viceministro ruso de Cultura, Oleg Ryzhkov. Ryzhkov dijo que esta preciosa botella de licor no se le entrega solo a él, sino a toda la población rusa. Agradeció la mano amiga que Fenjiu Group le ha tendido a Rusia y expresó su deseo de que los intercambios y la cooperación entre China y Rusia sean aún más fructíferos.

https://mma.prnewswire.com/media/705928/Fenjiu_dialogue.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/705928/Fenjiu_dialogue.jpg]

