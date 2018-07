COMUNICADO: nChain obtiene tres patentes para la gestión de derechos digitales mediante cadenas de bloques

Publicado 12/07/2018 2:59:30 CET

LONDRES, 12 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- nChain, el líder mundial en investigación y desarrollo de tecnologías de cadena de bloques, se complace en anunciar que le han sido concedidas tres patentes más por parte de la Oficina Europea de Patentes. Estas tres patentes, concedidas el 11 de julio de 2018, son métodos para hacer valer los derechos digitales mediante el uso de la tecnología de cadena de bloques.

Una de las oportunidades clave que brinda la cadena de bloques Bitcoin Cash (BCH) es su capacidad de allanar el proceso comercial mediante la eliminación de intermediarios innecesarios en una transacción. La gestión de los derechos digitales es uno de los mercados en los que existen oportunidades para conectar a los productores de contenidos directamente con los consumidores, garantizando al mismo tiempo que se les recompense por su creatividad. Las tres nuevas patentes de nChain son invenciones que pueden fomentar esta oportunidad mediante el uso de tecnología de cadena de bloques.

(1) La patente, cuyo número de la Oficina Europea de Patentes es el EP3295349, se titula "A method and system for verifying integrity of a digital asset using a distributed hash table and a peer-to-peer distributed ledger" (método y sistema de verificación de la integridad de un activo digital gracias a una tabla hash distribuida y de un libro mayor de contabilidad distribuido de punto a punto). Esta invención utiliza una transacción estándar de Bitcoin Cash que incluye metadatos adicionales para referirse a una entrada dentro de una tabla hash distribuida (DHT, por sus siglas en inglés) externa donde las firmas del activo digital, más las firmas en la tabla DHT y la firma en la propia transacción de la cadena de bloques, deben ajustarse para demostrar la integridad del activo.

(2) La patente, cuyo número de la Oficina Europea de Patentes es el EP3295362, se titula "A method and system for verifying ownership of a digital asset using a distributed hash table and a peer-to-peer distributed ledger" (método y sistema de verificación de la propiedad de un activo digital gracias a una tabla hash distribuida y de un libro mayor de contabilidad distribuido de punto a punto). Esta invención se basa en la técnica de la primera invención anterior (EP3295349) a la que se le añade otro conjunto de operaciones criptográficas que permiten validar la propiedad actual del activo digital.

(3) La patente, cuyo número de la Oficina Europea de Patentes es el EP3295350, se titula "A method and system for verifying ownership of a digital asset using a distributed hash table and a peer-to-peer distributed ledger" (método y sistema de verificación de la propiedad de un activo digital gracias a una tabla hash distribuida y de un libro mayor de contabilidad distribuido de punto a punto). Esta invención es una extensión lógica de la técnica definida en la segunda invención anterior (EP3295362) y permite que el software informático compruebe los derechos del usuario para ejecutar dicho software antes de lanzarlo.

Estas últimas concesiones de patentes siguen a las anteriores concesiones de la OEP de nChain el 11 de abril de 2018 (por un método de registro y gestión automatizado para contratos inteligentes ejecutados por cadenas de bloque), y el 20 de junio de 2018 (por una generación determinística de claves para mejorar la seguridad digital).

Jimmy Nguyen, consejero delegado de nChain Group, comenta:

"Estas tercera, cuarta y quinta patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes demuestran el valor del programa de nChain para la innovación en las cadenas de bloques. Seguiremos trabajando para hacer que la tecnología de cadenas de bloques sea más útil, en funciones más avanzadas, por las principales empresas de todo el mundo".

Como ya se anunció anteriormente, nChain colaborará con más empresas socias para integrar soluciones de cadena de bloques, y actualmente está ampliando su equipo para prestar apoyo a estos proyectos.

El Sr. Nguyen añade: "Bitcoin Cash es una moneda y una cadena de bloques todo en uno, con mayor funcionalidad que cualquier otra cadena de bloques. Ahora es el momento de ayudar a las empresas a poner en práctica las ventajas del BCH. Estamos seleccionando socios clave para proyectos que puedan demostrar nuevos casos de uso significativos, que beneficiarán a todo el ecosistema de Bitcoin Cash".

nChain trabaja para crear un ecosistema de cadenas de bloques más fuerte basado en la red de Bitcoin Cash. Cualquier empresa que busque asistencia técnica con su estrategia de cadena de bloques, puede ponerse en contacto con nChain por correo electrónico en contact@nchain.com[mailto:contact@nchain.com].

ACERCA DE NCHAIN GROUP: nChain Group es el líder mundial en investigación y desarrollo de tecnologías de cadenas de bloques. Su misión es permitir el crecimiento masivo y la adopción mundial de la red Bitcoin, centrándose en el Bitcoin Cash (BCH) como el verdadero Bitcoin.

