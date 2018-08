COMUNICADO: Stars Group publica sus resultados del segundo trimestre de 2018 (2)

Publicado 15/08/2018 13:47:17 CET

Tres meses finalizados el 30 de junio Seis meses finalizados el 30 de junio ------------------------------------- ------------------------------------- En miles de dólares estadounidenses 2018 2017 % 2018 2017 % (excepto que se especifique lo contrario) Cambio Cambio ------------------------------ ------ ------ Participaciones 248.572 144.352 72,2% 471.557 287.448 64,0% Margen de ganancia neta de apuestas (%) 7,9% 6,1% 29,0% 7,7% 5,5% 39,7% Ingresos Póquer 216.986 202.897 6,9% 462.861 421.559 9,8% Juegos 101.941 80.726 26,3% 208.651 160.488 30,0% Apuestas 19.635 8.836 122,2% 36.321 15.853 129,1% Otros 11.673 12.846 (9,1%) 24.169 24.725 (2,2%) Ingresos totales 350.235 305.305 14,7% 732.002 622.625 17,6% Beneficio bruto 281.076 252.637 11,3% 586.131 507.496 15,5% Margen de beneficio bruto (%) 80,3% 82,7% (3,0%) 80,1% 81,5% (1,8%) Generales y administrativos 105,257 104,208 1,0% 208,581 190,338 9,6% Ventas y marketing 42.255 31.302 35,0% 87.226 65.290 33,6% Investigación y desarrollo 8.358 5.383 55,3% 16.176 12.483 29,6% ----- ----- ---- ------ ------ ---- Ingresos operativos 125.206 111.744 12,0% 274.148 239.385 14,5% EBITDA ajustado(1) 164.317 145.828 12,7% 350.796 307.386 14,1% Margen de EBITDA ajustado (%) (1) 46,9% 47,8% (1,8%) 47,9% 49,4% (2,9%)

Australia

Tres meses finalizados el 30 de Seis meses finalizados el 30 de junio junio ------------------------------- ------------------------------- En miles de dólares estadounidenses 2018 2017 % 2018 2017 % (excepto que se especifique lo contrario) Cambio Cambio ---------------------------------------- ------ ------ Participaciones 710.269 - 100,0% 867.726 - 100,0% Margen de ganancia neta de apuestas (%) 8,6% - 100,0% 8,3% - 100,0% Ingresos Apuestas 61.277 - 100,0% 72.401 - 100,0% Ingresos totales 61.277 - 100,0% 72.401 - 100,0% Beneficio bruto 46.799 - 100,0% 54.371 - 100,0% Margen de beneficio bruto (%) 76.4% - 100,0% 75,1% - 100,0% Generales y administrativos 40.288 - 100,0% 44.562 - 100,0% Ventas y marketing 12.262 - 100,0% 16.472 - 100,0% Investigación y desarrollo 768 - 100.0% 984 - 100,0% --- --- ----- --- --- ----- Pérdida operativa (6.519) - (100,0%) (7.647) - (100,0%) EBITDA ajustado(1) 13.471 - 100,0% 12.625 - 100,0% Margen de EBITDA ajustado (%) (1) 22,0% - 100,0% 17,4% - 100,0% (1) Medida no IFRS. Para obtener información importante sobre las medidas no IFRS de Stars Group, mire más bajo la sección "Medidas no IFRS" y las tablas bajo la sección "Reconciliación de medidas no IFRS para las medidas IFRS más cercanas".

Como resultado de sus adquisiciones australianas previamente anunciadas y con antelación a la futura integración de Sky Betting & Gaming y una posible expansión geográfica futura, The Stars Group revisó la composición de sus segmentos de reporte y la manera en que informa de sus resultados operativos establecidos anteriormente. Stars Group cree que la nueva presentación reflejará mejor su actual estructura de gestión y operaciones. The Stars Group anteriormente tenía un segmento de información, juegos, con dos grandes líneas de operaciones, póquer online de dinero real y apuestas deportivas y casino online de dinero real combinados. Teniendo en cuenta el tiempo de las recientes adquisiciones, esto está ahora dividido en dos segmentos de reporte, internacional y Australia y cuatro líneas principales de operaciones, póquer, juegos de azar, apuestas y otros, según corresponda. El segmento internacional incluye las operaciones de negocio existente The Stars Group antes de las adquisiciones australianas y adquisición de Sky Betting & Gaming, y el segmento de Australia incluye actualmente a las operaciones comerciales de CrownBet y William Hill Australia.

Segundo trimestre de 2018 y resultados financieros posteriores

