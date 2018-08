COMUNICADO: Stars Group publica sus resultados del segundo trimestre de 2018 (6)

Publicado 15/08/2018 13:47:39 CET

Tres meses finalizados el 30 de Seis meses finalizados el 30 de junio junio -------------------------------- -------------------------------- En miles de dólares estadounidenses 2018 2017 2018 2017

(except cantidades por acción) ---------------------- Ganancias netas (pérdidas) (154.824) 70.483 (80.463) 136.236 Añadir (deducir) el impacto de lo siguiente: Acreción de intereses 12.726 12.147 24.777 24,940 Pérdida de la extinción de la deuda 124.976 - 124.976 - Gastos relacionados con la adquisición y reparto contingente 95.627 - 110.818 - Amortización de intangibles de adquisición 31.482 31.075 62.858 62,150 Recuperación del impuesto a la renta diferido (4.890) (4.098) (5.814) (4,732) Compensación basada en acciones 3.265 2.452 5.649 4, 15 Ago. (Ganancia) - pérdida de inversiones y asociados (1.333) 4.491 (821) 4,645 Deterioro (revocación de deterioro) de activos y 958 (629) 1.074 (7,311) activos intangibles en venta Otros costes (ingresos) 23.036 (1.893) 26.731 6,852 Ganancias netas ajustadas 131.023 114.028 269.785 227.396 ------- ------- ------- ------- Ganancias netas ajustadas atribuibles a Accionistas de The Stars Group Inc. 129.237 114.028 269.469 227.396 Interés no controlado 1.786 - 316 - ----- --- --- --- - - - - Promedio ponderado número diluido de acciones 215.380.175 203.467.303 212.449.078 201.969.186 ----------- ----------- ----------- ----------- Ganancias netas diluidas ajustadas por acción 0,60 0,56 1,27 1,13 atribuibles a los accionistas de The Stars Group Inc

La tabla siguiente presenta ciertos elementos que comprenden "otros costes" en las tablas de reconciliación anteriores:

Tres meses finalizados el 30 de Seis meses finalizados el 30 de junio junio -------------------------------- -------------------------------- 2018 2017 2018 2017 En miles de dólares estadounidenses $000's $000's $000's $000's ------------------- ------ ------ ------ ------ Costes de integración 11.467 - 11.467 - Gastos financieros (ingresos) 4.370 (6.622) 2.049 (9.066) Terminación de los acuerdos de empleo 1.387 682 2.058 2.808 AMF y otros honorarios profesionales de investigación 2.875 2.764 4.659 5.153 Cabildeo (US y no-US) y otros gastos legales 2.665 4.598 5.658 9.318 Honorarios profesionales no recurrentes 102 842 553 1.504 Bonos de retención 117 615 234 1.230 Pérdida en la eliminación de activos 41 202 41 261 Austria Gaming Duty - (5.000) - (5.000) Terminación de acuerdos de afiliados - - - 407 Otros 12 26 12 237 --- --- --- --- Otros costes 23.036 (1.893) 26.731 6.852 ====== ====== ====== =====

La tabla siguiente presenta una reconciliación de flujo de efectivo libre a los flujos de efectivo netos de las actividades operativas, que es la medida IFRS más cercana:

Tres meses finalizados el 30 de Seis meses finalizados el 30 de junio junio -------------------------------- -------------------------------- En miles de dólares estadounidenses 2018 2017 2018 2017 ------------------- ---- ---- ---- ---- Flujos netos de efectivo de las actividades operativas 164.011 130.426 296.080 225.973 Movimiento de responsabilidad por depósitos de clientes (14.090) 9.053 (13.901) 25.282 ------- ----- ------- ------ 149.921 139.479 282.179 251.255 Adiciones a costes de desarrollo diferidos (9.759) (6.013) (16.190) (10,426) Adiciones a la propiedad y equipo (5.676) (1.398) (9.261) (2,254) Adiciones a activos intangibles (9.415) (212) (11.842) (919) Interés pagado (34.790) (31.017) (66.278) (65.064) Reembolsos principales de deuda (5.425) (5.982) (11.493) (12.870) ------ ------ ------- ------- Flujo de efectivo libre 84.856 94.857 167.115 159.722 ====== ====== ======= =======

The Stars Group no ha proporcionado una reconciliación de las medidas no IFRS a las medidas IFRS más cercanas incluidas en su guía financiera del año completo 2018 proporcionada en este comunicado de prensa, incluido el EBITDA ajustado, los ingresos netos ajustados y los ingresos netos diluidos ajustados por acción, dado que ciertos elementos de reconciliación necesarios para proyectar con precisión tales medidas IFRS, en particular las ganancias netas (pérdida), no pueden proyectarse razonablemente debido a una serie de factores, incluida la variabilidad de las posibles fluctuaciones de divisas que impactan los gastos financieros y la naturaleza de otros costes no recurrentes o de una sola vez (que se excluyen de las medidas no IFRS pero que se incluyen en los ingresos netos (pérdida)), así como la variabilidad típica resultante de la auditoría de los estados financieros anuales, incluidos, sin limitación, cierta contabilidad de la provisión del impuesto sobre la renta, y asuntos contables relacionados.

Para información adicional sobre las medidas no IFRS de The Stars Group, vea abajo y el Q2 2018 MD&A, incluyendo los títulos "discusión y análisis de la dirección", "limitaciones de las métricas clave, otros datos y medidas no IFRS" y "medidas clave y medidas no IFRS".

Acerca de The Stars Group

