COMUNICADO: The Stars Group presenta un informe de adquisición empresarial (5)

Este comunicado de prensa hace referencia a medidas financieras no IFRS, incluyendo QNY, EBITDA ajustado, margen de EBITDA ajustado, ganancias netas ajustadas y ganancias netas ajustadas por acción. The Stars Group cree que estas medidas financieras no IFRS proveerán a los inversores información suplementaria útil sobre el rendimiento financiero de su negocio, permitiendo la comparación de los resultados financieros entre los periodos en que ciertos artículos pueden variar independiente del rendimiento del negocio, y permite una mayor transparencia con respecto a las métricas clave utilizadas por la gerencia en la operación de su negocio. Aunque la gerencia cree que estas medidas financieras son importantes en la evaluación de The Stars Group, no se pretende que se consideren aisladas o como sustitutos, o superiores a, de información financiera preparada y presentada de acuerdo con IFRS. No son medidas reconocidas bajo IFRS y no tienen significados estandarizados prescritos por IFRS. Estas medidas pueden ser diferentes de las medidas financieras no IFRS utilizadas por otras empresas, limitando su utilidad para fines comparativos. Por otra parte, la presentación de ciertas de estas medidas se proporciona para propósitos de comparación de año tras año, y los inversores deben ser advertidos que el efecto de los ajustes aquí proporcionados tiene un efecto real sobre los resultados de funcionamiento de The Stars Group. Además de QNY, que se define a continuación en "métricas clave y otros datos ", The Stars Group ofrece las siguientes medidas no IFRS en este comunicado de prensa, en cada caso, se refieren exclusivamente a SBG:

EBITDA ajustado significa beneficios/(pérdidas) para el periodo atribuible a los poseedores de valores antes de gastos por impuestos/(crédito), costes de finanzas, ingresos de inversión, re-evaluación de los instrumentos financieros evaluados con un valor justo, depreciación, amortización, impago y artículos excepcionales (siendo costes relacionados con la transacción, que se ajustan para ello en este comunicado pero que no se ajustan para las declaraciones financieras auditadas de SBG para su año fiscal finalizado el 30 de junio de 2018). Ver la tabla de reconciliación presentada anteriormente dentro de este comunicado si desea disponer de más información.

Margen EBITDA ajustado significa EBITDA ajustado como proporción de los ingresos totales.

Si desea más información acerca de las medidas no-IFRS de SBG, consulte en otros apartados de este comunicado y en el suplemento del prospecto, que se incluye bajo los titulares "nota de advertencia relacionada con el uso de las medidas no-GAAP" y "debate adminstrativo y análisis de Sky Betting & Gaming".

The Stars Group proporciona las siguientes medidas no-IFRS en este comunicado, en cada uno de los casos relacionadas únicamente con The Stars Group en una base consolidada y en relación con la dirección financiera del año completo 2018 y con la dirección financiera pro forma del año completo 2018 proporcionado en este comunicado:

EBITDA ajustado significa ganancias netas antes de gastos financieros, gastos de impuestos sobre la renta (recuperación), depreciación y amortización, compensación basada en acciones, reestructuración y algunos otros artículos.

Ganancias netas ajustadas significa ganancias netas antes de la acumulación de intereses, amortización de activos intangibles resultantes de la asignación de precios de compra después de adquisiciones, impuestos diferidos, compensación basada en acciones, reestructuración, divisas y algunos otros artículos.

Ganancias netas ajustadas por acción diluida significa ganancias netas ajustadas atribuibles a los accionistas de The Stars Group divididas por las acciones diluidas. Las acciones diluidas significan el número medio ponderado de acciones comunes sobre una base completamente diluida de The Stars Group ("acciones ordinarias"), incluidas las opciones, otros premios basados en la equidad, las garantías y las acciones preferentes convertibles. Los efectos de las acciones comunes potenciales anti-diluciones se ignoran en el cálculo de las acciones diluidas. A los efectos de la orientación financiera del año completo 2018 proporcionada en este comunicado de prensa, las acciones diluidas equivalen a entre 241.000.000 y 243.000.000 para los extremos alto y bajo de las ganancias netas ajustadas por rango de acciones diluidas, respectivamente.

Para información adicional sobre las medidas no-IFRS de The Stars Group, vea en este comunicado de prensa y el 2018 MD&A del segundo trimestre, incluido bajo los titulares "debate y análisis administrativo", "limitaciones de la métrica clave, otros datos y medidas no-IFRS" y "métrica clave y medidas no-IFRS".

Métricas clave y otros datos

The Stars Group proporciona las siguientes métricas clave en este comunicado de prensa, en cada caso relacionadas únicamente con SBG:

QAUs significa clientes únicos activos (cliente online, móvil y de escritorio) que ha establecido una acción en cualquier producto de apuesta o juego dentro del periodo trimestral relevante. SBG define único como cliente que juga al menos una de sus ofertas de dinero real durante este periodo, excluyendo la contabilidad duplicada, incluso si el cliente es activo por medio de más de un vertical (apuesta y juego). Los QAUs se desvelan en este comunicado en una base combinada para juegos online con dinero real de SBG y marcas de apuestas. Las cifras medias QAU proporcionadas en este comunicado reflejan la media sencilla para los periodos respectivos presentados.

QNY se calcula dividiendo las apuestas trimestrales e ingresos por juegos (ingresos totales menos otros ingresos generados por medio de las divisiones internacionales y Oddschecker de SBG) generadas por SBG según la cifra de QAUs dentro del periodo indicado. QNY es una medida no-IFRS. The Stars Group no proporciona una reconciliación para el numerador de QNY como componentes de ingresos (por ejemplo, ingresos de apuestas y juegos) que se establecen en este comunicado.

Stakes son las cantidades de apuestas de paga en las ofertas de productos de apuestas online SBG, siendo además un término de industria que representa la cantidad agregada de fondos de salario por los clientes dentro de la línea de apuestas de funcionamiento para los periodos específicos.

El margen de ganancia neta de apuestas se calcula como los ingresos de apuestas como porcentaje de las apuestas.

El gasto de capital para SBG significa especificamente la compra de la propiedad, planta y equipamiento y la compra de los activos intangibles.

Para obtener información adicional sobre las métricas clave de SBG y otros datos, consulte el suplemento del prospecto, incluido bajo los titulares "debate administrativo y análisis de Sky Betting & Gaming".

