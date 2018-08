COMUNICADO: El dinero y el miedo ya no son grandes barreras para ir al dentista, según una encuesta de Clínicas W

Publicado 24/07/2018 15:48:16 CET

El cuidado de la salud bucodental en España ha dejado de ser, para muchos, una necesidad inalcanzable. Así se desprende del estudio de Salud Bucodental realizado por la red odontológica Clínicas W, donde sólo el 13,4% reconoce no ir al dentista por razones económicas. La barrera principal de los últimos años experimenta un descenso similar a la situación actual en Estados Unidos. Según refleja un estudio reciente de la Asociación Dental Americana (ADA), el 11,3% alude también motivos de índole económica

El miedo al dentista, por su parte, sólo preocupa al 6,4% de los encuestados. Una cifra muy positiva para los profesionales del sector odontológico, después de ser la tercera barrera (15%) en la encuesta poblacional del Consejo de Dentistas en el año 2015. La falta de tiempo (17,9%), la ausencia de problemas dentales (6,3) y la pereza (3%) son las otras barreras de los españoles, mientras que el 52,9% afirma no tener ningún impedimento para visitar al dentista con frecuencia.

La salud dental de los españoles también sufrió las consecuencias de la crisis económica. Sin embargo, la razón económica mantiene una tendencia descendente desde hace años. La encuesta poblacional del Consejo de Dentistas sobre la salud bucodental en España en el año 2010 reveló que el 23% de los españoles no acudía al dentista por razones económicas, siendo la segunda razón sólo por detrás de la percepción de no tener ningún problema dental. Una señal de alerta sobre la inaccesibilidad a los servicios odontológicos que decreció en la misma encuesta del Consejo de Dentista en el 2015. Entonces, el 21% de los españoles afirmó no visitar al dentista por razones económicas.

Los impedimentos, vinculados a la edad

El estudio de Clínicas W, la red de clínicas dentales en España , confirma la evolución positiva de la percepción de los españoles sobre la salud bucodental. No obstante, las barreras van desapareciendo conforme aumenta la edad. Entre los encuestados de más de 60 años, tan sólo el 5,8% ve un impedimento por la falta de tiempo, y otro 5,8% alude razones económicas.

Por su parte, los menores de 30 años valoran positivamente la importancia de la salud bucodental, ya que un 77,8% considera que unos dientes feos o poco atractivos afecta a su éxito profesional. Por contra, el dinero (14,6%) o la falta de tiempo (21,5%) supone una limitación para más del 36%, sensiblemente por encima de la media.

La muestra para la investigación ha sido tomada en el año 2018 y a un total de 1165 personas repartidas por todo el territorio nacional. Un análisis poblacional para conocer los hábitos de higiene y de visita al dentista de los españoles que defienden la apuesta de Clínicas W por la Odontología Slow . La primera red de clínicas dentales con nombres y apellidos apuesta por un modelo que se centra en la prevención de la salud bucodental de las personas y en la satisfacción del paciente como objetivo de una nueva forma de entender la odontología.

