COMUNICADO: Cómo tener el pelo hidratado todo el verano

21/08/2018

Nos disponemos a encarar la recta final del verano y después de las vacaciones, y ante la proximidad de la vuelta a la vida cotidiana, es muy recomendable asegurarse de que la “rentrée” será radiante e impecable, con el pelo perfectamente hidratado. La firma cosmética Cotril explica cómo lograrlo.

El verano, además de calor, puede traer consigo que el pelo se vea afectado. Los rayos UVA del sol, el salitre del mar, el cloro de las piscinas… son agentes que atacan al cabello y que obligan a no bajar la guardia sobre su mantenimiento. Por esto, la firma de productos cosméticos Cotril (“Cosmetic Tricologycal Laboratory”) da a conocer algunos consejos, que pueden resultar “imprescindibles” para su buen estado y para que conserve toda su belleza y textura.

Los dos “imprescindibles” para el pelo

Las mujeres famosas salen en las revistas de papel “couché” retratadas con un pelo perfecto. Prueba de que se cuidan. Tanto los aceites capilares como los texturizantes son favoritos de muchas “celebrities”. Penélope Cruz, Alessandra Ambrosio, Madonna o Jennifer Aniston han confesado, en más de una ocasión, que echan mano de aceites capilares para embellecer su melena e hidratarla.

La marca profesional Cotril, que es especialista en cabello y en soluciones cosméticas, recomienda dos de sus productos “estrella” para cuidar el pelo, sobre todo en verano. Y la recta final de las vacaciones y la proximidad de la vuelta a la vida cotidiana es una razón de peso para aplicar estos cuidados.

El primer producto recomendado por Cotril es su exclusivo Protective Oil. Se trata de un aceite protector para cabello y cuerpo, con protección media SPF 15, que está al alcance de todos los bolsillos (su precio es de 18,50 euros), por lo que no hace falta tener el elevado nivel de ingresos de las mencionadas famosas para poder utilizarlo.

Protective Oil protege de los agentes atmosféricos externos y de los rayos UVA y UVB. Además, aísla el cabello y el cuerpo de la deshidratación causada por los rayos UV del sol, el viento, el calor, la sal y el cloro. No mancha, no aporta peso y no engrasa.

Sandra Clavero, directora de Formación de Cotril España, aconseja lo siguiente: “aplicado en el cuerpo después de la ducha, Protective Oil nos deja la piel brillante e hidratada y no aceitosa; perfecta para lucirla al máximo”.

El segundo producto recomendado por Cotril es Sea Salt, especialmente recomendado para unas ondas surferas.

Sea Salt es un spray con base salada y realzador de la textura, que crea ondas suaves y desenfadadas. Consigue un efecto playa al instante gracias a la sal marina, que aporta al cabello más cuerpo y definición, y su precio (14€) lo hace igualmente asequible para cualquier economía.

Sandra Clavero recomienda “utilizarlo sobre el cabello en seco, para reavivar un rizo ya definido con otro producto de styling, y en cabello mojado para un look desenfadado, efecto playa”.

