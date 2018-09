El Ayuntamiento de València saldrá antes de fin de año del Plan de Ajuste al pagar los 29,6 millones pendientes

Actualizado 18/09/2018 16:45:33 CET

El Ayuntamiento de València saldrá antes de que finalice 2018 del Plan de Ajuste impuesto en 2012 por el Ministerio de Hacienda a las administraciones locales con facturas en los cajones al pagar, mediante una modificación presupuestaria que se aprobará en el pleno ordinario de septiembre y de manera "anticipada", los 29,6 millones de euros pendientes por los créditos solicitados a partir de dicho plan.

Así lo ha anunciado este martes el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al concejal de Hacienda, Ramón Vilar, para dar a conocer esta medida. El primer edil ha destacado que el Plan de Ajuste tenía vigencia hasta 2022 y ha valorado las ventajas de salir de este "corsé" y de hacerlo antes de lo previsto para poder destinar, sin la tutela del Ministerio de Hacienda, recursos municipales a "necesidades" de la ciudad y de sus vecinos.

"El Govern de la Nau --el ejecutivo que preside y que conforman Compromís, PSPV y València en Comú-- va a salir del Plan de Ajuste con el que el PP nos ahogó desde 2012. En el pleno de este mes aprobaremos una modificación presupuestaria para incluir los 29,6 millones de euros que quedan por pagar del plan" a través de créditos, ha expuesto el primer edil, que ha considerado que esta es "una buena noticia".

"Lo que haremos será pagar todas las deudas del Plan de Ajuste y no esperaremos hasta 2022 como en principio estaba programado. Adelantamos el pago y ya no tenemos que estar en el plan porque no hay nada que pagar", ha agregado el responsable municipal.

A su vez, ha recordado que el Plan de Ajuste "viene de un Real Decreto que sacó el Ministerio de Hacienda en 2012 para aquellas administraciones locales que tenían facturas en los cajones y problemas para pagar a sus proveedores" y ha precisado que en el Ayuntamiento de València "había facturas de ese nivel por valor de 183 millones de euros".

Los responsables municipales han señalado que los ayuntamientos afectados, como el de València, tenían que pedir un crédito al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y, a cambio, entrar en el Plan de Ajuste. De este modo, han expuesto, se obligaba a destinar la economía municipal a pagar la deuda en los bancos.

Joan Ribó ha detallado, por otro lado, que los 29,6 millones de euros que se amortizarán para salir del citado control "serán hábiles 40 días después" de su aprobación en el próximo pleno del consistorio, de modo que "el 10 de noviembre" se pagarán "todas las deudas del Plan de Ajuste". Igualmente, ha subrayado que los presupuestos municipales de 2019 "ya estarán sin el Plan de Ajuste".

"En solo tres años y con una gestión económica ejemplar, estamos sacando a València del agujero económico del nefasto descontrol de la derecha", ha aseverado el alcalde. "El PP hizo gala de no controlar la economía de esta casa y nosotros de controlarla y ponerla en marcha. La derecha dice tener fama de que gestiona bien la economía. Nosotros hemos demostrado que gestionamos la economía de esta casa infinitamente mejor que el PP", ha agregado.

Ribó ha aseverado que "el PP municipal llegó a endeudar a los valencianos en casi 1.000 millones de euros, un 135 por ciento del valor del presupuesto municipal" y ha afirmado que ha sido esa misma formación "en el Gobierno central quien nos ha castigado estos últimos seis años por eso".

REBAJAR LA DEUDA

El alcalde ha resaltado que su equipo de gobierno --el conformado por Compromís, PSPV y València en Comú-- ha logrado "en tres años", desde 2015, "rebajar a la mitad la deuda que el PP tenía en 2012" y ha afirmado que se ha conseguido mejorar todas las previsiones en este ámbito, de modo que se prevé cerrar 2018 con una deuda de 446 millones de euros --un 52,7 por ciento respecto a los ingresos totales del último año liquidado, 2017, ha matizado--.

El primer edil ha insistido en que el dinero que no se destina a los bancos al reducir deuda se puede dirigir a realizar inversiones productivas, gastos relacionados con el bienestar de la ciudadanía, fomento de la vivienda y creación de empleo. Del mismo modo, el responsable municipal se ha referido al periodo medio de pago a proveedores y ha resaltado que se ha logrado que en 2017 haya tenido una media de 2,1 días, frente "a los casi 60 días que se acumularon en etapas del PP".

El concejal de Hacienda, por su parte, ha aseverado que "políticamente" la salida del Plan de Ajuste antes de los previsto tiene una "trascendencia muy importante" porque permite al Ayuntamiento salir de la "restricción" a la que estaba sometido. "Todavía seguimos limitados en la gestión por el llamado cálculo del techo de gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero ya podemos salir de una situación en la cual estábamos muy mal instalados", ha comentado Ramón Vilar.

CONSENCUENCIAS DEL PLAN

Joan Ribó ha expuesto que las consecuencia que para el Ayuntamiento ha tenido estar en el Plan de Ajuste han sido "la imposibilidad de crear ningún organismo municipal, ente o fundación", la "tutela" del ministerio con controles trimestrales y no poder disponer libremente del superávit.

"Tengo que recordar que, incluso, el gobierno del PP amenazó con cerrar la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en aplicación del Plan de Ajuste. Dije que mientras yo fuera alcalde, la EMT no se tocaba, como tampoco los servicios públicos de la ciudadanía", ha agregado el responsable municipal.

Ramón Vilar ha explicado que el Plan de Ajuste "restaba recursos para dedicarlos a las cosas que verdaderamente importan y necesita la ciudadanía" y ha valorado que ya no se tenga que "dedicar recursos a satisfacer deuda derivada no de financiar infraestructuras concretas, políticas sociales o decisiones en beneficio de los vecinos sino por no pagar".

El titular de Hacienda ha recordado que el mencionado "corsé" venía "de una deuda comercial transformada después en crédito bancario". "Su causa era que el anterior gobierno no pagaba a los contratistas ni a los proveedores", ha reiterado..