Bomberos forestales se concentran para que Hacienda acepte su acuerdo con Tragsa y continuarán con las movilizaciones

Publicado 20/08/2018 20:05:28 CET

La compañía resalta su "inequívoca voluntad" de cumplir los acuerdos alcanzados con los sindicatos

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana se ha concentrado este lunes para exigir que el Ministerio de Hacienda no rechace el acuerdo entre la empresa Tragsa y los sindicatos de bomberos, aprobado por la Generalitat. Así, mientras este acuerdo no se acepte, los bomberos continuarán con las movilizaciones.

Los trabajadores se han concentrado frente a la delegación de la empresa Tragsa y "lamentablemente" repetirán estas manifestaciones en el futuro, ya que no han recibido respuesta por parte de Hacienda, según ha informado a Europa Press el representante de Comisiones Obreras (CCOO), Antonio Criado.

Así, las próximas movilizaciones de los bomberos forestales serán este jueves, de 10.00 horas a 14.00, y el 6 de septiembre. Además, está prevista una huelga indefinida a partir del 7 de septiembre.

"No pararemos las movilizaciones hasta que no consigamos que se cumpla el acuerdo con Tragsa", ha advertido Criado, quien ha afirmado que ha acudido "bastante gente" a la concentración.

En la misma línea, el secretario general del Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB), Toni Aroca, en declaraciones a Europa Press, ha calificado la movilización de un "éxito" de participación, ya que ha contado con alrededor de 250 trabajadores, teniendo en cuenta que "más de la mitad" estaban trabajando.

Por su parte, la compañía pública ha resaltado en declaraciones a Europa Press su "inequívoca voluntad" de cumplir los acuerdos alcanzados con los sindicatos, aunque "siempre pendientes" de recibir las autorizaciones administrativas.

PAGO ÚNICO DE 300 EUROS

En este sentido, la empresa considera una muestra de esa "voluntad" de mantener los acuerdos las negociaciones que mantuvo con los sindicatos para establecer un pago único de 300 euros a los 770 trabajadores que forman parte de las Brigadas de Emergencia valencianas.

Estas negociaciones, han explicado, se han podido llevar a cabo después de que Hacienda, en concreto la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, aprobase la resolución que permitía tomar esta medida, por la que Tragsa se ha hecho cargo de un pago único en agosto, que en total asciende a aproximadamente 231.000 euros.

El secretario de SPPLB, no obstante, ha calificado de "tapabocas" estos 300 euros que han cobrado los efectivos de bomberos forestales. Así, Aroca lo considera "pan para hoy y hambre para mañana".

"PASIVIDAD" DE EMPRESA Y MINISTERIO

En la misma línea que Criado, Aroca considera que no han avanzado en cuanto a los acuerdos pactados y ha señalado que Tragsa no ha tenido "delicadeza" ni se han "involucrado" a la hora de "pedir explicaciones" a Hacienda.

"Por la pasividad de la empresa y de la ministra --de Hacienda, María Jesús Montero--, que no ha hecho declaraciones, parece que metan la cabeza como las avestruces, seguimos con las movilizaciones. Todo sigue igual hasta que la cosa avance, y si no avanza llegaremos a la huelga indefinida", ha sostenido Aroca.

"A nivel político, nadie da explicaciones, se van echando la pelota de un tejado a otro", ha lamentado Aroca, quien no entiende que se pague el complemento no consolidable, el cual ha indicado que en el mes de septiembre ya no cobrarán, y, en cambio, no se acepte el acuerdo con Tragsa.

NUEVO MARCO RETRIBUTIVO

Esta movilización se debe a que el Servicio de Brigadas de Emergencia se transformó en el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat con la creación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre), por lo que los trabajadores asumían nuevas funciones como prevención, extinción y recuperación de incendios forestales, nevadas, catástrofes con hidrocarburos o rescates de personas, según informaron los sindicatos CCOO y UGT.

De esta forma, la Generalitat instó a Tragsa a negociar con la representación de los trabajadores un nuevo marco retributivo "acorde con las nuevas funciones" y, tras más de un año de negociaciones, empresa y sindicatos llegaron a un acuerdo con la aprobación de la Generalitat.

Sin embargo, CCOO y UGT han denunciado que el Ministerio de Hacienda ha puesto "trabas" al negar la autorización a Tragsa para pagar lo acordado, por lo que los bomberos forestales han comenzado este lunes la primera de las tres concentraciones que tienen previstas.