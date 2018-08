Cs cree que Casado representa el "continuismo" en el PP y que es "más de lo mismo": "Estamos ante el PP de siempre"

Publicado 21/07/2018 14:31:10 CET

ALICANTE, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha considerado tras la elección de Pablo Casado como presidente del PP que el nuevo líder 'popular' representa el "continuismo" y que es "más de lo mismo": "Estamos ante el PP de siempre, el viejo PP, el PP de la corrupción, de la parálisis y de las no reformas", ha asegurado.

Villegas se ha manifestado en estos términos en Alicante, donde ha participado en el Campus Joven que las juventudes del partido 'naranja' celebran este fin de semana, y donde ha afirmado que "la única novedad que aporta" la elección de Pablo Casado es que ahora el PP es "un partido dividido, fracturado por la mitad".

Así, ha tildado de "continuista" el proyecto de Casado y ha lamentado que en esta elección "no ha habido debate ideológico" en el que "sólo se hablaba de sillas y de 'quítate tú, que me pongo yo' entre dos proyectos continuistas". "En el PP han tenido que elegir entre el portavoz de la ejecutiva de Rajoy y la vicepresidenta de Rajoy; entre continuismo y continuismo; entre pasado y pasado", ha manifestado.

"Es una persona que su única experiencia es ser militante de carrera dentro del PP, no se le conoce experiencia fuera de ese partido", ha subrayado sobre Casado, al tiempo que ha destacado que el nuevo presidente "era la persona que defendió públicamente a los corruptos del PP, que defendió públicamente la política del PP de no afrontar esa corrupción y no hacer limpieza".

Así, para Villegas, el PP sale "fracturado" de su Congreso cuando "parece que el país necesita todo lo contrario". Frente a esto, ha planteado la necesidad de "nuevos proyectos, ilusionantes, que miren al futuro y no solo al pasado como hace este PP". "Hace falta una alternativa fuerte, un partido único que plante cara a Sánchez y su coalición con populistas y separatistas, y para esto está Ciudadanos".