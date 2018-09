Ford cederá a Igualdad ocho furgonetas para el transporte de personas en situación de vulnerabilidad

Publicado 19/09/2018 17:22:14 CET

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el presidente y consejero delegado de Ford España, Jesús Alonso, han firmado un acuerdo por el que la planta de Almussafes cederá ocho furgonetas a la conselleria para ayudar en el transporte de personas en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo ha sido firmado en la sede del concesionario de la marca en Catarroja 'Vedat Mediterráneo', que junto con la propia planta de producción de Almussafes ha auspiciado esta iniciativa enmarcada dentro de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa de Ford.

La vicepresidenta ha explicado que la cesión tendrá un carácter temporal y permitirá "mejorar la atención que reciben las personas más necesitadas que requieren un transporte asistido".

Se trata de una flota de vehículos que, según ha destacado Oltra, "no solo va a procurar movilidad a los colectivos más vulnerables" en sus desplazamientos a los centros del Instituto Valenciano de Atención Socio-sanitaria (IVASS) y otros recursos dependientes de la Conselleria", sino que además "también va a generar mucha felicidad".

"Me refiero a colectivos como las personas con discapacidad, mayores o los niños y niñas en situación de desamparo que viven en centros, para los que es muy importante que puedan salir de ellos y, muchas veces, si no es a través de un vehículo como estos, no tienen oportunidad de hacerlo", ha añadido.

Así, ha agradecido la iniciativa tanto a Ford como al concesionario Vedat Mediterráno y le ha invitado a visitar algunos de los centros de la conselleria que van a contar con estos vehículos para comprobar "la felicidad que se está generando con la responsabilidad social".

Ha valorado el "fuerte compromiso de Ford con los colectivos más vulnerables, con la mejora del bienestar de los valencianos y valencianas y con las acciones que redundan en beneficio de toda la sociedad" y ha destacado que un 12% de los trabajadores y trabajadoras de la planta de Almussafes son personas con diversidad sensorial, física o intelectual, lo que supone 1.110 empleados en la factoría.

En este sentido, ha ofrecido ha agradecido a la multinacional su "compromiso inequívoco con la sociedad valenciana. El pasado, el presente y el futuro de la localidad de Almussafes, de la Ribera Baixa y de toda la Comunitat Valenciana no se entiende sin la Ford". Por ello, ha ofrecido la colaboración del Consell para mantener la competitividad de planta de Almussafes, que contribuya al mantenimiento de los puestos de trabajo y de los niveles de inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

FEMINIZAR LA PLANTILLA

Oltra también ha resaltado el "esfuerzo de la dirección de Ford por feminizar la plantilla de la planta de Almussafes" en un sector masculinizado como el de la automoción, "incorporando un buen número de mujeres en las últimas contrataciones, sobre todo personal de ingeniería".

Ha recordado que la planta celebró en 2017 su primer Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería para "contribuir a dar visibilidad al talento femenino de sus plantillas, que cuenta con más de 130 ingenieras". "Además --ha añadido-- es probable que con el actual ritmo de contrataciones de mujeres, en breve se equipare la relación hombres-mujeres", gracias al avance del Plan de Igualdad dirigido a "garantizar la equiparación real".

PLAN DE MOVILIDAD INTELIGENTE

Por último, ha destacado la elección de València por parte de Ford como ciudad de implantación de un programa piloto de movilidad inteligente que incluye el desarrollo de flotas de vehículos con cero emisiones.

Esta iniciativa, que por ahora solo se está poniendo en marcha en Londres "convierte a València en ciudad pionera como base de pruebas de un proyecto que apuesta por la innovación y por la sostenibilidad", ha dicho.