Grisolía ironiza con la Ley de Señas de Identidad al "agradecer" al Consell que no haya consultado al CVC

El malestar que ha provocado en el seno del Consell Valencià de Cultura (CVC) que la Generalitat valenciana no haya consultado a esta institución el anteproyecto de la ley de Señas de Identidad se ha dejado ver de nuevo hoy en el pleno de la institución cultural, que, tras dos votaciones --una por escrito y otra a mano alzada-- ha conseguido aprobar una breve declaración en la que expresa su "extrañeza y sorpresa" por este hecho.

La anécdota de la sesión la ha protagonizado el presidente del ente consultivo, Santiago Grsisolía, quien ha ironizado con al futura norma al insistir, en varias ocasiones, en el "agradecimiento" al Gobierno valenciano por no haberles consultado esta cuestión.

Uno de los puntos del día del pleno ordinario celebrado este lunes era la aprobación de una declaración sobre la Ley de Señas de Identidad. En un primer momento, esta manifestación expresaba "la sorpresa del CVC por no haber sido consultado" e incluía una coletilla en la que se decía: "y más aún cuando el conseller del Gobierno valenciano responsable (el encargado de la cartera de Gobernación, Luis Santamaría) se había comprometido públicamente a consultar a la institución como máximo órgano estatutario para informar de estas cuestiones".

Pero el consejero José María Lozano se ha opuesto a esa afirmación porque, a su juicio, "no es verdad", puesto que Santamaría no se comprometió públicamente nunca, sino que en una comisión de trabajo cerrada del CVC dijo a sus miembros que les iba a remitir el anteproyecto, cosa que, finalmente, no ha sucedido. Para Lozano, el fin de ese añadido en la declaración es "meter el dedo en el ojo metafóricamente al conseller" y ha anunciado que él, no solo iba a escribir un voto particular, sino que impugnaría la declaración por "faltar a la verdad".

A partir de ahí, se han sucedido varias propuestas de redacción, entre ellas una de Santiago Grisolía que abogaba por mostrar la "extrañeza y sorpresa" del CVC por no haber sido consultados, así como su "agradecimiento" al Ejecutivo valenciano.

Finalmente, se ha votado una sugerencia que citaba textualmente el acta de la sesión de trabajo a la que acudió Santamaría y en la aseveró que iba a enviar el anteproyecto "el próximo viernes" pero no ha salido adelante con diez votos en contra y 9 a favor de los consejeros presentes.

"HUMILLADA E INDIGNADA"

Durante le debate, la consejera Ana Noguera ha aprovechado para asegurar que se siente "humillada e indignada" por al actitud del Gobierno valenciano, a quien ha acusado obviar las labores del CVC para no tener que escuchar lo que este órgano tenía que decir de la ley.

Al final, se ha vuelto a proponer otro texto en el que el CVC se limita a manifestar "su sorpresa y extrañeza por no haber sido consultado en la tramitación del anteproyecto de la Ley de Señas de Identidad a pesar de ser la institución estatutaria a la que corresponde asesorar e informar sobre materias culturales valencianas". Esta redacción sí ha recibido el apoyo de la mayoría de los consejeros, con todos los votos a favor a excepción de dos abstenciones.

Por otro lado, el pleno ha aprobado un escrito de observaciones al proyecto de Decreto de modificación del Decreto 58/2013 del Consell de aprobación del PATFOR (Plan de acción territorial forestal de la Comunitat Valenciana), en el cual se incluye la advertencia de que la "ambigua" redacción del artículo 19 se presta a interpretaciones divergentes.

La sesión plenaria ha visto asimismo el Informe económico del CVC correspondiente al segundo semestre de 2014, en el que se pone de relieve que, pese a que el presupuesto teórico que debía recibir la entidad el pasado año era de 1,4 millones de euros, la aportación real de la administración valenciana ha estado en torno a 900.000 euros (un 68%), con lo que "gracias al CVC la Generalitat se ha ahorrado un 32% de lo presupuestado", ha observado Huguet.