Los sindicatos se manifiestan en Castellón ante el "bloqueo" del convenio del azulejo

Publicado 22/06/2018 16:32:06 CET

CASTELLÓN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO se han manifestado este viernes en Castellón para protestar por el "bloqueo" del convenio del azulejo, una protesta que ha finalizado frente a la sede de la patronal cerámica Ascer.

El objetivo de esta movilización es reivindicar mejoras para los trabajadores "de acuerdo a la situación real del azulejo ahora en la provincia de Castellón", según ha expresado a Europa Press el secretario territorial de FICA UGT Comarques del Nord, Vicente Chiva.

Este ha mostrado el descontento frente a las propuestas de la patronal, que según ha explicado les ofrece una subida salarial del 1,4% frente al 3,2% que reclaman los sindicatos.

En la misma línea, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Castellón, Jordi Riera, ha señalado que en el contexto económico actual "corresponde hacer un acto de responsabilidad empresarial" refiriéndose así a la demanda de un "incremento salarial y unas condiciones de trabajo dignas como una reducción de la jornada laboral en 16 horas".

Riera ha señalado que en "anteriores convenios se incrementó la jornada laboral, que mejoró mucho la productividad y competitividad de las empresas, porque había un momento de especial dificultad, pero eso en estos momentos se tiene que revertir".

"No estamos pidiendo nada que no estuviera contemplado en anteriores convenios con momentos más difíciles, por lo tanto no entendemos el posicionamiento de Ascer", ha dicho, mientras que Chiva (UGT) ha resaltado que los cambios en anteriores convenios se hicieron "por coherencia y ahora que ya ha pasado la crisis pedimos revertirlos".