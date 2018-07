Bilbao aprueba los impuestos y tasas municipales para 2018, con una subida general del 2%

Actualizado 29/06/2017 11:22:57 CET

El pleno acepta siete de las 107 enmiendas de los grupos de la oposición a las ordenanzas fiscales del Gobierno

BILBAO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Bilbao que se celebra este jueves ha aprobado los impuestos y tasas municipales para 2018, con una subida general del 2%,, lo que permitirá recaudar tres millones de euros más. De esta cuantía, dos millones serán destinados a Presupuesto Participativo, es decir a la ejecución de las iniciativas aportadas por la propia ciudadanía, y el resto a la realización de más obras de mejora en barrios de la ciudad.

Quedarán al margen de esa actualización del 2%, y por tanto congelados, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en el uso residencial (el 87,5% de los recibos), y los billetes de Bilbobus con carácter social, como son el billete bonificado (Bilbotrans) y el Hirukotrans (para familias numerosas).

Un año más, el Ayuntamiento de Bilbao mantiene el paquete de bonificaciones y exenciones fiscales orientado a "contribuir a la regeneración económica en la ciudad, con especial atención al ámbito de la pequeña y mediana empresa".

También siguen en vigor los beneficios fiscales para familias numerosas (excepto en el IBI por su derogación por Norma Foral el año pasado), personas mayores y jóvenes, beneficiarias de la RGI o en paro y personas con discapacidad, así como las bonificaciones para la instalación de ascensores, eliminación de barreras arquitectónicas, etc.

Las Ordenanzas Fiscales para 2018 fueron aprobadas el pasado día 24 de mayo por la Junta de Gobierno. Ese mismo día, la concejal de Economía y Hacienda, Marta Ajuria, las presentó en comisión a todos los grupos políticos, que durante las semanas siguientes han presentado un total de 107 enmiendas (PP 55, EH Bildu 15, Goazen Bilbao 16 y Udalberri 21), de las que han sido aceptadas siete.

La concejal delegada de Hacienda, Marta Ajuria, ha remarcado que el Gobierno municipal "lo que hace es cumplir la ley" y ha recordado que las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos "están sometidas a lo que establece la norma foral".

Según ha defendido, la propuesta de ordenanzas fiscales del equipo de Gobierno "garantiza la progresividad de nuestra política fiscal, y un buen nivel de los servicios públicos". Además, ha añadido, "vamos a seguir impulsando la actividad económica de la ciudad, la justicia social y atendiendo a quienes más lo necesitan".

El portavoz del PSE, Alfonso Gil, ha señalado que las ordenanzas fiscales del equipo de Gobierno son "progresistas y progresivas" y su objetivo es "mantener el nivel y calidad de los servicios públicos municipales, no incrementar la presión fiscal, continuar incentivando la actividad económica e introducir elementos que puedan favorecer la movilidad de viviendas vacías".

"Es una propuesta razonable, que pretende mantener el nivel de calidad de los servicios públicos", ha insistido, mientras que la portavoz del PNV, Nekane Alonso, ha señalado que son necesarios recursos "para seguir avanzado" y que el ayuntamiento ejerza de "motor económico". "Y eso -ha insistido- es posible con una fiscalidad justa y responsable, sin tocar la economía de las familias".

OPOSICIÓN

Desde Ganemos Goazen Bilbao, su portavoz, Francisco Samir Ladhou, ha calificado de "conservadoras" las ordenanzas fiscales presentadas por el equipo de Gobierno, en las que "se sigue premiando a las confesiones religiosas y a las familias tradicionales y numerosas, mientras se deja de lado a las monoparentales".

Asimismo, ha deseado que, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que señala que las exenciones de la Iglesia Católica pueden ser ilegales, "en el futuro se puedan cambiar también en las normas fiscales de Bilbao, pues aquí las reducciones fiscales se siguen aplicando a actividades de naturaleza económica".

Tras criticar que "se permite a las grandes operadoras de telefonía móvil seguir sin pagar importantes cantidades por el dominio del suelo y el vuelo", Ladhou ha advertido de que "si no se recauda, no hay reparto, y éste debe provenir de las rentas más altas, en mayor proporción, y de quien más contamina".

A su entender, "la recaudación de impuestos y la legislación que la apoya no ha funcionado, y eso se traduce en que las desigualdades siguen creciendo". "A esta baja tributación injusta y descompensada, le siguen las desigualdades que, desgraciadamente en Bilbao sigue creciendo", ha concluido.

La portavoz de Udalberri Bilbao en Común, Carmen Muñoz, ha considerado "posible y absolutamente necesaria una política fiscal alternativa" a la propuesta por el Gobierno municipal, que "no puede seguir escondiéndose bajo un discurso de excusas competenciales entre administradores o amparándose en supuestos mandatos legales que son interpretables".

A su entender, el Gobierno municipal "puede hacer mucho más para proteger a la mayoría social y, para ello, tendría que comenzar dando un giro en sus enfoques de política fiscal".

"No podemos aceptar su modelo liberal y socialmente aséptico, en el que las personas parecen solo ser números o cifras, en el que su política fiscal se fundamenta en una subida de impuestos lineal, mediante una tabla rasa, sin tener en cuenta el nivel de acumulación o ganancias individuales", ha dicho.

Muñoz ha afirmado que el modelo que el Gobierno del PNV.PSE trae en las ordenanzas fiscales, "como viene siendo habitual, es socialmente injusto por su falta de progresividad e insensible a las cuestiones del cuidado medioambiental".

El portavoz del PP, Luis Eguíluz, ha dicho que "es posible establece tras fiscalidad diferente y otro modelo de ciudad", y ha indicado que la pretensión de los populares es "un modelo de ciudad más atractivo, integral y equilibrado, con un liderazgo de Bilbao más fuerte que debe manifestarse con nuestras relaciones con la Diputación Foral de Bizkaia". Asimismo, se ha preguntado "por qué la actividad económica no acaba de avanzar en Bilbao, y por qué somos atractivos para los turistas, pero no para desarrollar proyectos vitales".

"PAÍS LIBRE Y JUSTO"

La portavoz de EH Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, ha dicho que su formación quiere "un país libre, y, además, justo", y ha recriminado al PNV que "pacte con aquellos que nos niegan ser un país libre y también con quienes nos imponen condiciones".

Asimismo, ha advertido que "no es responsable sacar pecho de tener una baja presión fiscal". "Fuera de este Estado bananero, sacar pecho de tener una presión fiscal baja se consideraría una irresponsabilidad, porque los países más avanzados no tiene una presión fiscal baja, la tienen alta y, por eso, pueden garantizar servicios de calidad para todas las personas".

Asimismo, ha criticado las bonificaciones de "manera indiscriminada, cuya eficacia está muy en cuestión". "Todavía no se ha demostrado que estas bonificaciones ejercen de motor económico para la ciudadanía", ha insistido, para defender un sistema "más justo y eficaz" que no deje de ingresar "dinero que no tenemos para los barrios".