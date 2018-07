Urquijo denuncia las "imposiciones" lingüísticas "que asfixian"

Actualizado 27/04/2015 17:09:40 CET

Asegura que los ciudadanos recurren a la Administración General del Estado, "como último recurso para ver defendidos sus derechos"

El delegado del Gobierno en el País vasco, Carlos Urquijo, ha denunciado este lunes "la falta de libertad que todavía hoy seguimos padeciendo en el País Vasco", asegurando que hay ciudadanos que "asfixiados por las imposiciones o hartos de que se incumpla la ley", se dirigen a la Administración General "como último recurso para ver defendidos sus derechos", mientras "altos cargos de instituciones gobernadas por partidos nacionalistas, siguen presumiendo de lo magníficamente que se ha construido nuestra normalización lingüística".

En una entrada publicada en su blog con el título 'Convivir en libertad', Urquijo denuncia "la falta de libertad que todavía hoy seguimos padeciendo en el País Vasco aunque ETA ya no asesine y pueda existir la idea de que somos una arcadia feliz".

Como "ejemplo" de esta situación, explica que la semana pasada recibió una carta manuscrita de un funcionario de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en la que denuncia que las bases de concurso para acceder a una plaza de técnico superior de Hacienda son "contrarias a derecho" por las "exigencias" que se han fijado a la hora de acreditar los niveles de euskera.

Tras destacar que la carta no tenía remite, Urquijo ha reconocido que "no es la primera vez" que le ocurre, ya que hay ciudadanos que "asfixiados por las imposiciones o hartos de que se incumpla la ley, se dirigen a la Administración General del Estado como último recurso para ver defendidos sus derechos". "La razón del anonimato, resulta evidente, no es otra que el temor a ser identificados y castigados por su 'rebeldía'", destaca.

En este sentido, ha criticado que "mientras ocurren casos como éste, altos cargos de las instituciones gobernadas por partidos nacionalistas siguen presumiendo de lo magníficamente que se ha construido nuestra normalización lingüística y de lo maravillosamente bien que se vive en el País Vasco".

"La carta del ciudadano que acabo de mencionar es una evidencia de que todavía deberán pasar muchos años y cambiar muchas actitudes para que en nuestra tierra la libertad se abra paso de manera definitiva", ha insistido.

Por ello, ha defendido que "a pesar de la crítica y la descalificación permanente" a la hora de denunciar este tipo de situaciones, va a "seguir poniendo su grano de arena para conseguirlo".

Por otro lado, Urquijo ha reconocido que "como a toda la gente normal", le "preocupan" las "pésimas" noticias sobre los casos de corrupción de personas que "pertenecen o han pertenecido" al PP aunque aclara que estos casos "no son exclusiva del PP, sino de todas aquellas formaciones políticas que han tenido la oportunidad de gobernar alguna institución".