Egibar: "quien tarda 35 años en hacer de la política la única vía válida no puede tener prisa"

Actualizado 28/05/2016 13:50:30 CET

Le advierte de que "en democracia hay capacidad transformadora pero no hay atajos" y cree que habrá "debate a futuro"

SAN SEBASTIÁN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha advertido a la izquierda abertzale que "para quien ha tardado más de 35 años en hacer de la política y de las vías democráticas la única válida para el desarrollo político, quien ha tardado tanto tiempo, ahora no puede tener tanta prisa, y menos funcionar a acelerones".

En una rueda de prensa en San Sebastián, en la que ha estado acompañado por el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y el alcalde donostiarra, Eneko Goia, ha respondido de este modo a las preguntas de los medios sobre una posible unidad de acción con Podemos y EH Bildu tras las elecciones del 26-J.

En ese sentido, Egibar ha considerado que ambas formaciones deberán aclarar "exactamente qué es lo que piensan sobre el derecho a decidir". Respecto a Podemos, ha definido a la formación como "un gran barco con mucha bandera de conveniencia" que "según sea el puerto al que vaya a arribar aparece una bandera".

No obstante, ha admitido que la formación morada tiene una posición que "en algunos aspectos coincide" con el PNV, puesto que los jeltzales también quieren "empoderar a la ciudadanía para que se definan los derechos políticos, sociales y económicos".

Respecto a EH Bildu, ha hecho referencia al emplazamiento de colaboración realizado por Arnaldo Otegi y ha recordado que en el documento de la izquierda abertzale -Sortu, LAB, Ernai- "constatan que todavía no han cerrado las consecuncias de la época o estrategia pasada" y que la forma de hacerlo es "acelerar el proceso político futuro".

A su juicio, "para quien ha tardado más de 35 años en hacer de la política y de las vías democráticas la única válida para el desarrollo político, quien ha tardado tanto tiempo, ahora no puede tener tanta prisa, y menos funcionar a acelerones".

Egibar ha incidido en que "este pueblo necesita hojas de ruta claras, bien definidas, lo más ampliamente compartidas, sin admitirle a nadie el derecho a veto", y ha pedido a la izquierda abertzale "que no se recurra nuevamente al atajo, porque en democracia hay capacidad transformadora pero no hay atajos". No obstante, se ha mostrado convencido de que habrá "debate a futuro" y que este "no será difícil".

GURE ESKU DAGO

Respecto a las consultas organizadas por Gure Esku Dago el próximo día 5 de junio en numerosos municipios vascos, Joseba Egibar ha deseado que se celebren "con absoluta normalidad" porque la iniciativa ciudadana lo que quiere es "proyectar y evidenciar que una cultura participativa es clave para el desarrollo político también de este pueblo".

En ese sentido, ha considerado que la gente podrá después de la celebración de las citadas consultas interpelar "y ahora qué, a dónde nos lleva esto". Egibar ha señalado que Gure Esku Dago "conoce de primera mano" toda la documentación que el PNV ha aportado a la ponencia de autogobierno y nosotros hablamos de "itinerarios concretos del derecho a decidir".

El dirigente ha explicado que "estamos hablando de desarrollar un proyecto político desde el propio Parlamento vasco con la participación de la sociedad y, una vez conformado, antes de iniciar el proceso de negociación en Madrid, que se produzca una consulta habilitante en los tres territorios de la comunidad que da legitimidad".

"Si yo estuviera censado en Beasain o Lazkao y me tocara la consulta iría a responder la pregunta que se hace, pero creo que es el inicio del ejercicio de participación política que pretende impulsar Gure Esku Dago", ha concluido.