EH Bildu advierte a Urkullu de que el "fracaso estrepitoso" sería no tener nuevo estatus cuando "hay mayoría para ello"

Publicado 22/09/2018 14:14:22 CET

Casanova pide que "Madrid haga una lectura generosa y no se atrinchere en una lectura cicatera del modelo territorial"

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha advertido al lehendakari, Iñigo Urkullu, de que supondría un "fracaso estrepitoso" no tener nuevo estatus cuando hay mayoría para ello "en términos democráticos y legales".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Casanova se ha referido a la designación de los expertos que se encargarán de redactar el texto del nuevo Estatuto y las afirmaciones del lehendakari, Iñigo Urkullu, en las que éste señalaba que un acuerdo de nuevo estatus defendido solo por nacionalistas sería "un estrepitoso fracaso".

En este sentido, Casanova ha advertido de que en el pleno de política general del pasado jueves se vieron "tres voces" en el seno del PNV ya que, junto a la de Joseba Egibar, Urkullu "esbozó por la mañana unos conceptos muy interesantes, hablando de un modelo de estado confederal y derecho a decidir, pero por la tarde se autoenmendó con la cuestión del derecho a veto".

Asimismo, ha lamentado que el lehendakari concede un "doble derecho a veto" al acuerdo que se alcance sobre el nuevo estatus cuando advierte de que sería un "fracaso estrepitoso". "Por un lado en el Parlamento vasco, y en segundo lugar en las Cortes de Madrid y el Tribunal Constitucional", ha argumentado.

Para Casanova, lo que sería un "fracaso estrepitoso" es que "no tuviéramos un nuevo estatus teniendo mayoría para ello en términos democráticos y legales".

De este modo, ha reconocido que sería deseable que más partidos se sumaran a los acuerdos, aunque ello "no es imprescindible" y ha incidido en que "si de antemano Urkullu pone condiciones imposibles, convierte esto en papel mojado".

No obstante, Casanova ha resaltado que EH Bildu no va a entrar en el juego de "buscar divisiones en el PNV" sino que apuestan por una formación jeltzale que "esté unida y respalde lo firmado": "No buscamos ni desgaste ni polémicas. Esto no va de intentar rascar uno o dos escaños sino de dar un marco político-jurídico de futuro para este país".

ELKARREKIN PODEMOS

Por otro lado, ha apelado a Elkarrekin Podemos para que se sume al acuerdo y le ha recordado que "lo que antes llamaba Régimen del 78 también se impuso en lo territorial".

En su opinión, un partido que "nace para transformar las cosas" se debe enfrentar también al modelo territorial del Régimen del 78 e intentar ampliarlo".

"EH Bildu ha hecho un esfuerzo para señalar aspectos de la Constitución que pudieran ser puntos de enganche para esta transformación del modelo de relación entre Euskal Herria y el Estado. Hay posibilidad y anclaje legal mediante una interpretación generosa de la Constitución", ha argumentado, al tiempo que ha instado a que "Madrid haga una lectura generosa y no se atrinchere en una lectura cicatera del modelo territorial".