EH Bildu defiende que no hay estatus sin derecho a decidir

La coalición reclama una relación "en pie de igualdad" con el Estado en el documento que presentará en la Ponencia de Autogobierno

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha resaltado la necesidad de que exista una relación "en pie de igualdad" con el Estado español y ha remarcado que no habrá nuevo estatus sin derecho a decidir porque es éste el que "marca la frontera entre una relación de supeditación y una relación de igualdad".

Otegi ha presentado en Hernani (Gipuzkoa), junto a la portavoz en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, las bases políticas del documento que la coalición soberanista va a presentar el próximo miércoles en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco.

El dirigente abertzale ha afirmado que para EH Bildu, para los independentistas vascos, "cualquier marco político que no sea el de un Estado independiente siempre será un marco provisional". A su juicio, el debate "no es ahora, al menos no es el principal, que nuevo catálogo de transferencias vamos a poner encima de la mesa", sino "el modelo de relación" de los tres territorios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa con el Estado español.

En ese sentido, ha remarcado que quieren una relación "en pie de igualdad" porque "si no hay cambio en el modelo de relación entre nuestra comunidad y el Estado sencillamente no hay nuevo estatus en el país". "Lo primero es reconocer a nuestra comunidad como un sujeto político pleno de derecho. No hay nuevo estatus sin derecho a decidir, porque el derecho a decidir es que el marca la frontera entre una relación de supeditación y una relación de igualdad", ha subrayado.

