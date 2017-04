Erkoreka dice que las posturas sobre Cupo no estaban suficientemente cerca, pero estos acuerdos se deciden a última hora

Publicado 28/04/2017 10:13:00 CET

Asegura que "hay que separar" los casos de corrupción en el PP y la negociación sobre el Cupo

BILBAO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que las posturas entre el Gobierno central y vasco en la negociación sobre el Cupo "no estaban lo suficientemente cerca" este jueves ha apuntado que este tipo de acuerdos "se deciden en el último momento"

Por otra parte, en una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, ha asegurado que la negociación del Cupo es una cuestión que "está por encima" de los partidos que en un momento concreto puedan estar en un gobierno u otro, por lo que ha afirmado que "hay que separar" los casos de corrupción aparecidos en el PP con la negociación que los gobiernos central y vasco mantienen en torno al Cupo.

Erkoreka ha indicado que el Cupo y el Concierto Económico tienen "una importancia institucional que no podemos dejar a un lado porque hay un partido en concreto en el Gobierno".

Por ello, ha demandado al Ejecutivo central que tome "decisiones" en torno al Cupo, aunque, a su vez, ha destacado que el PP "tiene que dar todas las explicaciones ante la sociedad sobre los casos de corrupción que han aparecido durante los últimos meses y años".

"Pero hay que separar una cosa de otra. Debemos diferenciar las relaciones entre instituciones, que siempre deben estar abiertas al acuerdo porque son para el beneficio de los ciudadanos, y la situación propia del PP. El hecho de que haya un partido en concreto en el Gobierno y que, en nuestra opinión, ese partido deba dar explicaciones ante la sociedad no puede impedir un acuerdo que es imprescindible para los ciudadanos", ha explicado.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo autónomo ha asegurado que la sociedad "no entendería que, teniendo al alcance un acuerdo tan importante, desdeñáramos ese acuerdo porque hay uno u otro partido en el Gobierno central, en perjuicio de los ciudadanos".

Asimismo, y ante las críticas de EH Bildu a la posibilidad de que el PNV apoye el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno del PP, Erkoreka ha afirmado que "el Gobierno vasco ve cada semana cómo esa izquierda abertzale que pretende construir una valla en torno al PP acuerda iniciativas sin ningún tipo de complejo en el Parlamento vasco con ese PP".

"Ni Podemos ni la izquierda abertzale tienen ningún timpo de problema para buscar acuerdos con el PP para poner en marcha iniciativas en contra del Gobierno vasco. Tienen una colaboración en las instituciones que no les crea complejos. En cambio, si esos acuerdos los hace el PNV o el Gobierno vasco, son inmorales, pero parece que los acuerdos a los que ellos llegan cada semana no tienen ese punto de inmoralidad", ha afirmado.

"EN EL ÚLTIMO MOMENTO"

Josu Erkoreka ha indicado que el jueves por la tarde las posturas entre ambos gobiernos en torno al Cupo "no estaban lo suficientemente cerca", aunque ha señalado que, "por mi experiencia, he visto y aprendido durante muchos años en Madrid que este tipo de acuerdos se deciden en el último momento, tanto para el sí como para el no".

El portavoz del Gobierno vasco ha asegurado que son "unas negociaciones complejas", ya que se tratan "muchos temas y muy complejos", y ambas partes continuarán negociando durante este viernes y "seguramente, hasta el último momento, no habrá resultado o respuesta concreta alguna".

Erkoreka ha destacado que el Ejecutivo autónomo tratará de llegar a un acuerdo en torno al Cupo, "pero no a cualquier acuerdo", ya que deberá ser "un acuerdo como es debido, que responda a nuestras expectativas".

"No voy a dar cifras, pero si puedo decir que la Ley Quinquenal del Cupo tienen unas previsiones de actualización del Cupo, unas normas técnicas, y nosotros defendemos la necesidad de respetar esas leyes que están en vigor. Se debe hacer con las leyes que están en vigor y no en base a los criterios técnicos que le vienen a la cabeza al Gobierno de Madrid. No vamos a pelearnos por una cifra u otra, siempre que se cumpla lo pactado", ha asegurado.