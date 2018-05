Martínez asegura que Podemos no acordó con PNV y EH Bildu sobre el nuevo Estatuto y aboga por "identidades plurales"

Publicado 20/05/2018 14:06:59 CET

Advierte de que estarán atentos a ver si los jeltzales aprueban PGE y denuncia "el uso partidista que hacen de la negociación de las pensiones"

VITORIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha asegurado que Podemos "nunca" ha llegado a un acuerdo con PNV y EH Bildu sobre la propuesta del preámbulo del nuevo Estatuto y ha abogado por que el texto estatutario refleje "una comunidad política de carácter nacional", pero que también reconozca "las identidades plurales" existentes.

Además, ha advertido de que estarán atentos a ver si los jeltzales apoyan, finalmente, los Presupuestos Generales del Estado y ha denunciado "el uso partidista que hacen de la negociación de las pensiones". Por ello, ha emplazado a la ciudadanía vasca a manifestarse el 26 de mayo "por unas pensiones dignas".

Martínez, que ha participado este domingo en la reunión mensual de su Consejo Ciudadano Autonómico celebrada en Vitoria, ha señalado que el objetivo de su partido "es claro: blindar los derechos sociales y la igualdad entre mujeres y hombres para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía vasca".

En este sentido, ha asegurado que el voto particular que presentará Elkarrekin Podemos al texto de propuesta del preámbulo elaborado por PNV --al que se sumó EH Bildu y al que, tras mantener conversaciones, su grupo rechazó--, será "constructivo" y estará "centrado en aportar una posición que es la que mejor refleja la pluralidad, tanto de la ponencia (de autogobierno) como de la sociedad vasca".

Además, ha subrayado que "nunca hubo un acuerdo" a tres en torno a este documento. "No hay ningún papel firmado, no hay ningún acuerdo y no lo había", ha manifestado.

El portavoz de Elkarrekin Podemos ha explicado que, en la reunión celebrada el miércoles de la pasada semana, hubo "coincidencias en unas partes y en otras no las había". "Tras hacer una reflexión en la que identificamos cuál era el fondo del documento y que los desacuerdos pesaban más que el posible acuerdo, nuestra opción ha sido la de presentar un voto particular este miércoles", ha asegurado.

Según ha adelantado Martínez, el voto particular será constructivo, "centrado en aportar una posición que creemos que es la que mejor refleja la pluralidad tanto de la Ponencia como de la sociedad vasca de cara a construir un nuevo Estatuto".

A su juicio, el texto estatutario "debe reflejar que Euskadi es una sociedad plural y una comunidad política que tiene un carácter nacional, pero que las identidades dentro de esta comunidad política son plurales" y que hay que "construir un proyecto para convivir de esta manera".

"Otros tendrán que decir cuáles son sus objetivos, el nuestro es claro: blindar los derechos sociales, blindar la igualdad entre mujeres y hombres para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía vasca", ha reiterado.

PENSIONES Y PGE

El líder de Podemos Euskadi ha recordado los Presupuestos Generales del Estado, y ha recordado que "presumiblemente" podrían aprobarse la próxima semana con el respaldo de los jeltzales. "Estaremos atentos a lo que hace el PNV, aunque parece que los va a apoyar", ha apuntado.

Además, ha denunciado "el uso partidista que está haciendo el PNV con la negociación de las pensiones" y ha animado a la ciudadanía vasca a salir el 26 de mayo a las calles "a manifestarse por unas pensiones dignas" porque va a ser una movilización "masiva".

"El PNV se ha olvidado de nuestros mayores, les utiliza de una manera partidista para poder hacer luego sus acuerdos, de interés propio, y sostener a un Gobierno corrupto como el del PP", ha aseverado.

También se ha referido a las elecciones municipales y forales que se celebrarán en 2019 y ha recordado que su partido está ahora en un proceso interno para la designación de los Consejos Ciudadanos Municipales, "que van a ser el primer paso de cara a elegir, después, las candidaturas y los proyectos" para los comicios, "hito clave" para la formación morada, que se marca como objetivo aumentar su representación institucional.