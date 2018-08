Otegi cree "decepcionante" la política de presos de Sánchez y critica que rebaje su programa

Actualizado 19/08/2018 10:24:19 CET

Pide "un gran pacto nacional vasco" con una hoja de ruta que "fije un horizonte" de excarcelación y que incluya la reparación de víctimas

BILBAO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree "decepcionante" la política en materia de presos de ETA que está desarrollando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha criticado que "rebaje" su programa "en cuanto la derecha estornuda". Tras calificar de "incendiaria e irresponsable" la posición que mantienen el PP y Ciudadanos, ha pedido "un gran pacto nacional vasco" con una hoja de ruta que "fije un horizonte" de excarcelación de los reclusos y que contemple también la reparación de víctimas.

En una entrevista concedida a Europa Press, Otegi ha considerado que, al igual que se habla de que se cumpla la Ley en materia competencial, también hay que reclamarlo con el tema de los presos. "Lo que demandamos es que se cumpla estrictamente la legislación penitenciara. Ésta es la apuesta que hacemos y la respuesta es muy tímida y muy decepcionante, de momento", ha apuntado.

El líder de la coalición soberanista ha destacado el momento del debate sobre el fin de la dispersión que se vive en este momento y ha recordado que, "hasta hace unos meses, todo el mundo coincidía en la reflexión de que, cuando ETA desapareciera, se acababa la dispersión". "Incluso el PP hacía este planteamiento. Eso ha ocurrido y ahora estamos en una política, no tímida, sino que va todavía mas allá", ha apuntado.

Por ello, cree que no se puede "aceptar" que persista la dispersión y ha subrayado que "esto tiene que acabar, para empezar, con todos los presos" en cárceles vascas. "La política de dispersión se adoptó en una determinada fase histórica y todo el mundo concluye que esa fase histórica ha terminado, que ETA ya no existe, y que, por lo tanto, la dispersión no tiene sentido", ha indicado.

Arnaldo Otegi ha asegurado que, "para eso, no hace falta grandes debates, hace falta cumplir la Ley". En cuanto a "las exigencias" que se realizan a los reclusos, ha respondido: "Cumplan sus leyes y, cuando las cumplan, hablaremos de otras cosas".

En este sentido, ha mostrado su deseo de que la situación "cambie con el tiempo", pero ha admitido que no están "excesivamente esperanzados". "Creemos que es posible hacerlo, creemos que es deseable hacerlo y creemos que, además, que hay que hacerlo", ha insistido.

EL PP DE CASADO Y CIUDADANOS

Otegi ha admitido la dificultad del Ejecutivo para dar pasos en esta materia con la oposición que hacen el PP de Pablo Casado y Ciudadanos. "Pero es que gobernar es difícil", ha apuntado, para señalar que, tanto los populares como Cs, creen que "el tema vasco" les puede aportar réditos políticos.

"Estamos viendo cómo, desesperadamente, el señor Casado se pasea por las ciudades de nuestro país buscando algún tipo de enfrentamiento porque eso parece ser que construye una cierta épica del Ebro para abajo y da votos. Yo creo que se equivocan, pero ellos siguen pensando que determinados temas son para hacer oposición y que fortalecen sus posiciones electorales", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que, "frente a eso, el problema del PSOE y de la izquierda en el Estado es que, cuando llegan al Gobierno con un determinado programa, en cuanto la derecha estornuda, lo que hacen es rebajarlo".

Por ello, cree que hay que actuar, "independientemente de la política de oposición que hagan o no Casado o Ciudadanos, que es incendiaria, irresponsable y busca el enfrentamiento, la crispación, porque cree que eso le alimenta electoralmente". "Eso no tiene nada que ver con la ética ni con las víctimas", ha apuntado.

Frente a esto, cree que "lo que tiene que hacer ese bloque que se opone a esas políticas y que se conformó en la moción de censura (contra Mariano Rajoy), es mantener políticas alternativas". "Si no, (Pedro Sánchez) se acabará equivocando otra vez y perderá esos apoyos. Si no, lo que va a volver a poner encima de la mesa es la imposibilidad de que haya determinadas evoluciones en el Estado", ha añadido.

El coordinador general de EH Bildu ha señalado que, pese a esta "especie de kit-kat" que ha abierto con Sánchez, "ya se está viendo qué tipo de limitaciones tiene", y cree que no va a ser "capaz de hacer cambios estructurales en el Estado". "Ahora vamos a asistir a una larga campaña electoral desde La Moncloa porque su objetivo mayor es ganar las próximas elecciones generales", ha aseverado.

HOJA DE RUTA PARA LA EXCARCELACIÓN

Arnaldo Otegi cree que "es necesario acordar una hoja de ruta" entre todas las fuerzas políticas y agentes sociales vasco que, primero, permita que todos los reclusos de ETA "vuelvan a casa" porque es una cuestión "humanitaria" y, segundo, que "fije un horizonte" de excarcelación para "todos" los presos de la banda, algo que, a su juicio, permite la actual política penitenciaria.

"¿Esto exige que tengamos en cuenta a las víctimas?, sin duda, ¿esto exige que también en ese área haya políticas de reparación y reconocimiento?, sin duda. Pero lo que decimos es que la clase política o los que nos dedicamos a la política tenemos una responsabilidad, que es solucionar problemas", ha indicado.

Otegi se ha mostrado convencido de que se pueden "buscar soluciones que pueden satisfacer a todas las partes". "Estamos en una fase en la que hay que plantear con claridad que hay que poner un horizonte en el que en este país no existan presos en las cárceles españolas y francesas", ha insistido.

En cuanto al caso de los reclusos que han cometido "delitos especialmente graves, delitos de sangre, con víctimas", ha reconocido que "esto no se puede resolver de una manera inmediata". "Pero vamos a hablar de eso, en cuánto tiempo, de qué manera, con qué hoja de ruta, siguiendo lo que dice el reglamento penitenciario, bien, pero hablemos", ha indicado.

"DAÑO INJUSTO CAUSADO"

Preguntado por si en esa 'hoja de ruta' tiene que estar el reconocimiento de los presos del daño 'injusto' causado, ha afirmado se trata de "una palabra que, fundamentalmente, ha introducido el lehendakari en el debate político con un determinado objetivo político", porque "el reglamento penitenciario no habla de estas cosas".

"Es un debate que se pone encima de la mesa, más para buscar problemas que para buscar soluciones. Los presos ya han reconocido el daño causado y, además, han dicho, por boca de sus representantes que están dispuestos a transitar ese camino, el del reconocimiento del daño causado", ha afirmado.

En todo caso, ha añadido que en Euskadi habría una "convivencia más consolidada si no existieran presos" y, si todo el mundo "piensa que los presos tienen que volver a casa", hay que llegar a un acuerdo "en cómo se hace eso". "Ésta es la fase que tenemos que encarar en el nuevo curso político", ha dicho.

LA IZQUIERDA ABERTZALE

El coordinador general de EH Bildu considera que la izquierda abertzale "ya ha hecho, en su caso, buena parte de autocritica". "Pero yo digo por qué nos empeñamos en poner el carro delante de los bueyes", ha dicho.

En esta línea, ha apuntado que "la mayoría de la gente piensa que los presos tienen que andar un camino y salir a la calle, pero no porque esto sea un privilegio, es que todos los presos salimos a la calle algún día porque esto es así".

"A partir de ahí, hablemos de cómo hacemos esto para que, además, sirva para consolidar la convivencia, la paz, para que sirva para cerrar heridas, para hacer gestos que reparen a las víctimas, pero vamos a hablar de esto de manera integral. Me da la impresión de que hablamos siempre de la otra orilla del río sin haber decidido que vamos a cruzarlo todos juntos y que vamos a construir un puente para cruzarlo. Después, hablaremos de qué hacemos cuando crucemos el río", ha concluido.