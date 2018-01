PNV afirma que Cataluña ha demostrado que por la vía unilateral "no hay trayecto"

Publicado 17/01/2018 11:53:00 CET

Insiste en que no tienen ningún acuerdo con el Gobierno sobre los PGE y reitera que, "en la actual situación, no estamos ni para sentarnos"

BILBAO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha señalado que la vía unilateral por la independencia impulsada por las fuerzas soberanistas en Cataluña ha demostrado que "por ese lado no hay trayecto", y ha asegurado que, aunque también habría "dificultades" en la vía bilateral que defiende la formación jeltzale, no conocen "otra opción que no sea la política". "Y ahí vamos a continuar", ha asegurado.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Atutxa ha indicado que, en caso de que la vía unilateral ejercida por los partidos nacionalistas "hubiera salido bien, quizá los que hablamos de bilateralidad tendríamos que haber aceptado que esa vía también es posible", aunque ha reiterado que "lo que nos ha demostrado ha sido que por ese lado no hay trayecto".

"¿Nos da la bilateralidad o lo que llamamos la vía vasca más opciones para avanzar?. Creo que difíciles, pero no conocemos otra opción que no sea la política y ahí vamos a continuar, y para eso debemos trabajarnos las mayorías aquí", ha apuntado.

A su juicio, en ese aspecto, "los catalanes han logrado más que aquí" porque no ve en Euskadi "posible un acuerdo como el que lograron ERC y PDeCat en su momento para crear Junts pel Sí". "Es cierto que la última ocasión no fueron juntos, pero quedó una vía para trabajar juntos en el Parlament en torno a un objetivo. A nosotros nos falta eso, y vamos a tener enfrente a España y a los Estados", ha advertido.

En este sentido, la dirigente jeltzale ha destacado "la unidad del nacionalismo español de izquierdas y de derechas contra algo", aunque ha matizado que no sabe "si es por la unidad de España o contra la independencia de Cataluña, porque ambas cosas no son siempre lo mismo".

Asimismo, ha afirmado que le ha resultado "duro" ver la postura de la izquierda española ante la situación en Cataluña, y ha lamentado que, aunque en estos momentos "la izquierda más los partidos nacionalistas tenemos la oportunidad de crear una mayoría" en el Congreso, "no se materializa porque no creen en eso, no creen en otro tipo de Estado".

"Cuando por las mañanas oyes radios o lees editoriales de medios que están en manos de grupos que supuestamente son progresistas, no te lo puedes creer. Lo entiendo por parte de Ciudadanos o del PP, pero la postura del PSOE y algunas personas de Podemos y de Izquierda Unida ha sido muy dura, incomprensible", ha asegurado.

"SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD"

Por otro lado, Itxaso Atutxa, ha afirmado que en Cataluña "no existe normalidad" porque el Gobierno español ha establecido "una situación de excepcionalidad", y se ha preguntado "cómo se puede pedir normalidad" a los parlamentarios catalanes en cuestiones con la investidura del nuevo president de la Generalitat.

La dirigente jeltzale ha señalado que "la confusión es muy grande" en Cataluña, ya que "algunas cuestiones son decisiones políticas, pero otras son judiciales", y, en este sentido, ha asegurado que "el ámbito judicial, más que ayudar, crea mayores impedimentos y es una vía negativa para que haya voluntad política".

En este sentido, ha indicado que los derechos de los dirigentes catalanes independentistas encarcelados y huidos en Bélgica "no deben estar derogados", ya que eso es "un mínimo amparo para cualquier ciudadano y, sobre todo, porque han tenido la oportunidad de presentarse y los ciudadanos les han votado".

"No existe normalidad. El Gobierno español ha establecido una situación de excepcionalidad en Cataluña por la fuerza, dentro de la Ley, pero por la fuerza, y, por lo tanto, es muy difícil normalizar toda la situación. Esto no es normalidad y, por lo tanto, ¿cómo se puede pedir hoy normalidad a los parlamentarios catalanes para llevar a cabo un proceso?", se ha preguntado.

PRESUPUESTOS

Por último, Itxaso Atutxa ha insistido en que no existe acuerdo alguno entre el PNV y el PP para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2018, "porque ni siquiera hemos visto ni un solo borrador", y ha reiterado que, "en la actual situación, no estamos ni para sentarnos".

De esta manera, la dirigente jeltzale ha vuelto a desmentir las declaraciones de la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, en las que afirmaba que el Gobierno llegó a un acuerdo con el PNV en diciembre para apoyar los PGE para el próximo año.

Además, ha revelado que la propia Oramas envió un mensaje al PNV "poco después" de realizar las declaraciones, en las que explicaba que sus afirmaciones "fueron malinterpretadas".

"A veces, los que hablamos tantas veces en público tenemos un problema, y es que siempre estamos en la necesidad de tener que decir algo y de dar un titular, pero eso es muy peligroso, sabiendo, además, que como partidos tenemos buena relación y que ella misma sabía que no tenemos acuerdo alguno. No tenemos ni un solo borrador, y ni siquiera nos han convocado a ninguna reunión. Además, ya hemos dicho que, en la actual situación, no estamos ni para sentarnos", ha reiterado.