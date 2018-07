PNV denuncia ante la Comisión del caso Miñano del "uso partidista" de algunos grupos y las "constantes filtraciones"

Actualizado 26/01/2011 13:00:14 CET

Reclama la "presunción de inocencia" y cree que "algunos grupos tienen redactadas las conclusiones" antes de crearse la comisión

VITORIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha denunciado ante la comisión de investigación del denominado Caso Miñano del "uso partidista" que algunos grupos hacen de este órgano y así como las "constantes filtraciones". También ha reivindicado el principio de presunción de inocencia y ha advertido de que "algunos grupos tienen redactadas las conclusiones" antes de crearse la comisión.

En un comunicado, la formación jeltzale ha denunciado, durante la reunión mantenida esta mañana por la Comisión especial de investigación de presuntas irregularidades en los departamentos de Cultura e Industria, en el que están supuestamente implicados cargos y militantes del PNV en Álava, para evaluar las comparecencias y trabajos desarrollados hasta la fecha, "las filtraciones que, de forma constante, se han venido produciendo en el seno de la Comisión".

Según ha recordado, éstas han ocasionado que "un grupo parlamentario", en alusión a Aralar, "abandone dicho órgano parlamentario, alegando que se estaba cometiendo un delito", y ha llevado a la presidenta del Parlamento, Arantza Quiroga, a advertir que "cabía la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía en el caso de que persistieran".

Asimismo, ha reivindicado el principio de presunción de inocencia y ha advertido sobre el hecho de que, "a tenor de sus declaraciones algunos de los parlamentarios que forman parte de la Comisión siguen sin respetar este principio básico en democracia, por lo que su objetividad a la hora de evaluar los hechos resulta, cuando menos, cuestionable".

"Da la sensación de que algunos grupos tienen redactadas las conclusiones desde antes de que se constituyera la propia comisión", ha agregado.

USO PARTIDISTA

Asimismo, ha indicado que dejará "constancia" del uso "partidista" que "algunos grupos y formaciones políticas están realizando de la Comisión de investigación". "Hechos como el que hayan esperado nueve meses para constituirla y que el momento elegido sea en vísperas de unas elecciones ponen en evidencia el impulso político que guía la actuación de algunos partidos", ha explicado.

En PNV recordará que, en su enmienda a la iniciativa original de varios grupos -en la que apoyaba la constitución de una Comisión de Investigación para aclarar lo que fuera pertinente-, "ya establecía las circunstancias especiales que vendrían a limitar la buena marcha de la comisión de investigación, habida cuenta de que se abría de forma paralela a una investigación judicial en curso". "Sin embargo no se quiso tener en cuenta esa circunstancia y se ha pretendido actuar obviándola", ha lamentado.

Respecto a las nuevas solicitudes de comparecencia, ha recordado "que de las 74 pedidas sólo se admitieron 33 y que se exigió que fueran a petición de dos grupos". "Con estos antecedentes, la pregunta que planteará es ¿cómo van a justificar ahora más solicitudes de comparecencia?", ha dicho.

CITACIONES

En cuanto a las citaciones, ha instado a la Mesa de la Comisión, "que se constituyó sin contar en ningún momento con el PNV" a "extremar el rigor en las convocatorias y el trato que se dé a los comparecientes para que no se produzcan episodios como los que hemos vivido durante este primer mes". "Todos los comparecientes deberán ser citados en tiempo y forma", ha exigido.

No obstante, ha hecho constar que "todas las personas que han sido llamadas a comparecer lo han hecho" y que "la única que no ha comparecido no lo ha hecho porque la propia comisión, a la vista de su situación médica, le ha brindado la posibilidad de declarar por escrito".