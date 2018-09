Ciudadanos critica los planes de empleo público y apuesta por "hacer atractiva" la región para atraer industrias

Publicado 19/09/2018 13:49:04 CET

Cayetano Polo lamenta que "se eche a gorrazos" a inversiones como la de la mina de litio en Cáceres

CÁCERES, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Extremadura, Cayetano Polo, ha criticado los planes de empleo público que han convocado la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres porque considera que es un sistema "fracasado" que "no da soluciones a los verdaderos problemas", y apuesta por "hacer atractiva la región" para atraer industrias que, a su vez, harán que lleguen las infraestructuras necesarias.

Polo ha denunciado la "grave equivocación" que, a su juicio, supone esta política de empleo porque "seguir gastando dinero en planes de empleo público no da solución a los problemas reales de Extremadura", ya que la región sigue perdiendo población "año a año", y los niveles de desempleo la sitúan en la primera comunidad autónoma a nivel nacional y "una de las regiones más atrasadas de Europa".

"La gente se sigue marchando porque es una fórmula de repartir limosnas y dádivas a los ayuntamientos para que se siga contratando personas por unos meses, pero no deja de ser un empleo precario y que no soluciona el verdadero problema de esta región", insiste el portavoz de la formación naranja en alusión al plan de empleo anunciado por la Diputación de Cáceres, dotado con 6,4 millones de euros, y el de la Junta de Extremadura a través del programa Crisol con 18 millones de presupuesto.

En un encuentro con los medios de comunicación antes de realizar una visita a las instituciones de Cáceres con un grupo de jóvenes interesados en el proyecto de Cs, Polo ha trasladado su "preocupación" porque este sistema de empleo "es un grave error" que "ancla más a la región en la última posición del ránking".

"Hagamos una reflexión seria porque después de décadas aprobando planes de empleo público o sociales no han servido para nada y no podemos seguir cometiendo el mismo error, año tras año, porque solo sirve para generar clientelismo respecto a los intereses partidistas, ya que, tanto PSOE como PP no hacen otra cosa que alimentar el sistema clientelar y de subvenciones que lastra esta tierra. Que reflexionen y cambien la tendencia", ha subrayado en sus declaraciones.

APOSTAR POR LA INDUSTRIALIZACIÓN

Como contraposición a esta política de empleo, Cs apuesta por la industrialización para que se genere empleo y "los jóvenes no se vayan". Por ello, defiende que, en lugar de "gastar" millones de euros en planes de empleo que "son fracasos", ese dinero se destine a las pymes, a los autónomos y a "buscar la manera de bonificar la generación de empleo".

Para conseguirlo, Polo considera que hay que hacer de Extremadura "una región fiscalmente atractiva" por lo que aboga por reducir impuestos y facilitar la burocracia a los empresarios, entre otras medidas.

"ECHAR A GORRAZOS" LAS INVERSIONES

Respecto a las infraestructuras necesarias para una expansión industrial, Polo se ha mostrado convencido de que "si viene industria, vendrá infraestructura" y, aunque defiende que la región tiene que ser atractiva para atraer inversión, también ha reconocido que algunos inversores han llegado en las circunstancias actuales y se han rechazado sus proyectos, en alusión a la mina de litio en Cáceres. "Los echamos a gorrazos", se ha lamentado.

"No puede ser que la marca roja del PSOE (el PP) eche a gorrazos en Cáceres a unos inversores que vienen con 360 millones de euros a la ciudad, con el proyecto más o menos atractivo, pero al menos que se permita que esas ideas se puedan tramitar", ha manifestado Polo, que considera que la atracción de industrias "es una cuestión de actitud más que de necesidad de infraestructuras".

En este sentido, ha recordado que hay "pequeños ejemplos" de industrias que vinieron hace muchos años y que luego generaron que llegaran las infraestructuras, en alusión a las minas de Aldea Moret. "Si en Cáceres tenemos ferrocarril, en parte se lo debemos a esa actividad minera que existía en la ciudad, por tanto no vale la excusa de que no haya infraestructuras, porque lo que hay que hacer es más atractivo el escenario para que vengan y apuesten por esta tierra", ha enfatizado.

Finalmente, respecto a la propuesta de eliminar aforamientos de diputados, que era una de las medidas "bandera" de la formación que lidera Albert Rivera, Polo ha pedido al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez que "la lleve a término de una manera efectiva y completa" y "no se quede en un mero anuncio".