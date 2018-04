CSIF lamenta que los servicios básicos "se están cayendo en Extremadura" y exige que Vara dé un "paso al frente"

Publicado 04/04/2018 11:08:25 CET

MÉRIDA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha lamentado que los servicios básicos "se están cayendo en Extremadura" y ha exigido que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, dé un "paso al frente" para evitarlo.

De esta forma, Román ha reclamado una "reacción de forma inmediata" por parte de la Junta y la convocatoria "de forma urgente" de la Mesa General de Negociación, ya que de lo contrario, ha sostenido, los servicios básicos de la región "van a tener un serio y un grave problema".

"Y si no da un paso al frente el presidente de la Junta de Extremadura lo tendremos que dar el resto", ha aseverado Benito Román en declaraciones a los medios momentos antes de comparecer este miércoles ante la Comisión de Administración Pública en la Asamblea de Extremadura.

En esta línea, el presidente de CSIF Extremadura ha insistido en que los empleados públicos extremeños "ya no pueden más", por lo que ha asegurado que dicho sindicato luchará para que la restitución de sus derechos sea una realidad.

DESARROLLO DE LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Entre las demandas de CSIF, Benito Román ha incluido el desarrollo de la Ley de la Función Pública de Extremadura, con la que, en su opinión, se verían solucionados muchos de los problemas de los funcionarios, pero para ello, ha dicho, "hay que querer".

"A día de hoy es un auténtico caos cada una de las consejerías de la Junta de Extremadura. No hay una organización, no hay una directriz, estamos gobernando a corto plazo, no estamos viendo el largo plazo, y el largo plazo estamos viendo a las consecuencias que nos conlleva", ha dicho.

Preguntado por si se plantea alguna movilización, el presidente de CSIF Extremadura ha remarcado que el objetivo del sindicato es seguir por la vía de la negociación y el diálogo, ya que cree que "hay margen", si se convoca la Mesa General de Negociación.

RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS

Antes de comparecer en la comisión, Benito Román ha avanzado que su intervención girará en torno a la dignificación de la labor de los empleados públicos, la restitución de todos los derechos "arrebatados" en los últimos años y la exigencia de que la Ley de Función Pública comience a desarrollarse.

Así ha remarcado que los empleados públicos en la región están "quemados" y ha puesto como ejemplo la situación de los médicos, de los docentes o de los trabajadores de los centros de 24 horas.

"Hay una alta carga de trabajo, las bajas no se están cubriendo y estamos viendo que la administración no está haciendo sus deberes", ha criticado.

De esta forma, ha incidido en que el pasado 9 de marzo se firmó un acuerdo a nivel nacional del que CSIF no tiene "respuesta" por parte de la administración autonómica, además de recordar que el pasado 12 de marzo entregó una petición para convocar la Mesa General de Negociación sobre la que la Junta "no ha dado respuesta".

"Guillermo Fernández Vara se tiene que poner al frente de todas estas cuestiones y se tiene que poner al frente ya porque los empleados públicos no pueden más. El más claro ejemplo lo tenemos con los compañeros médicos de Plasencia, (que) se tienen que dar de baja. ¿Cómo no se van a dar de baja con la que está cayendo?", ha aseverado Román.