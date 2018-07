La delegada del Gobierno asegura que la Guardia Civil realiza "una búsqueda incansable" de las dos desaparecidas

Publicado 05/07/2018 13:31:16 CET

García Seco traslada su apoyo y solidaridad a las familias y añade que "no hay indicios nuevos" en la investigación

CÁCERES, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha asegurado que la Guardia Civil está realizando "una búsqueda incansable" de las dos mujeres desaparecidas en la región, Manuela Chavero, de la que se cumplen dos años de su desaparición, y Francisca Cadenas, respecto a la cual agentes del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han iniciado una nueva búsqueda "programada" en pozos cercanos al municipio pacense de Hornachos.

"No hay novedades", ha subrayado, al tiempo que valora el "esfuerzo" de la Guardia Civil en estas investigaciones. "Trabajan para lograr una resolución favorable de ambos casos y no van a dejar de intentarlo por muy desazonador que sea en algunos momentos no poder tener más datos de los que tenemos", ha dicho.

García Seco ha mostrado su afecto, su apoyo y su solidaridad a las familias afectadas por esta situación "dolorosa" que están viviendo, y recuerda que la Guardia Civil "está intensamente preocupada por dar a conocer el paradero" de ambas y trabaja "sin bajar la guardia". "Esperemos que, en un breve periodo de tiempo, consigamos saber qué ha ocurrido con esta persona", ha dicho en alusión a Manuela Chavero, cuyo rastro se perdió en Monesterio hace dos años.

Respeto a los trabajos de búsqueda de la desaparecida en Hornachos en mayo de 2017, la delegada del Gobierno ha incidido en que se trata de una "operación programada" por la Guardia Civil y que "no hay indicios nuevos" en la investigación sobre Francisca Cadenas.

"Son operaciones programadas porque hicieron búsqueda en pozos y lugares que fueron infructuosas pero que recomendaban que se continuase con mayor intensidad en épocas en las que no hubiera lluvias para que se viera con mayor nitidez en esos pozos y en algunos de los que no se pudo acceder porque estaban cerradas las fincas o porque eran de difícil acceso", ha explicado García Seco en Cáceres tras mantener una reunión de las Unidades de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de las dos provincias.