Detenidos cinco vecinos de Badajoz de una banda especializada en sustracción de vehículos de alta gama

Publicado 20/06/2018 11:39:07 CET

MÉRIDA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco vecinos de Badajoz de una banda especializada presuntamente en la sustracción de seis vehículos de alta gama usados supuestamente para cometer robos en establecimientos, naves y otros inmuebles de diferentes municipios pacenses, cacereños, sevillanos e incluso portugueses.

Asimismo, las diligencias junto con los detenidos han sido puestas a disposición judicial, quien decretó el ingreso en prisión de dos de los detenidos y libertad con cargos para los otros tres.

En concreto, dentro de la denominada Operación Opiraña, son cinco los detenidos, a los que se les implica en 22 hechos delictivos perpetrados, en lo que va de año en diferentes municipios pacenses, cacereños, sevillanos e incluso portugueses.

En su huida, aprovechando la potencia de los vehículos, no dudaban en embestir a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y en ocasiones quemaban los mismos para "destruir pruebas".

Asimismo, utilizaban sofisticados dispositivos de copia y códigos de llaves, y útiles para extraer los bombines de los vehículos que sustraían.

Desde el inicio de la operación, unos seis meses atrás, el Equipo de Delincuencia Organizada de la Guardia Civil de Badajoz, investigaba la autoria de un grupo delictivo, especializado en la sustracción de vehículos de alta gama, utilizando para ello, dispositivos de copia de llaves y útiles sofisticados para extraer los bombines de los mismos. Turismos que posteriormente utilizaban para robar en todo tipo de inmuebles.

PLANIFICACIÓN

Planificaban "minuciosamente" los robos en los establecimientos, mayoritariamente supermercados, controlando los sistemas de alarma y seguridad, para posteriormente anularlos. Forzaban los accesos con objetos "contundentes" y una vez en su interior, se apoderaban de las cajas fuertes de los mismos y otros objetos de valor. No dudando, al ser sorprendidos, en arremeter en sus huidas contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, señala en nota de prensa la Guardia Civil.

Los vehículos utilizados para la comisión de los robos eran repostados con el combustible que sustraían en las naves agrícolas, todo ello, con el objeto de que no se les ubicara y detectara en gasolineras próximas al lugar de comisión de los hechos delictivos. Posteriormente, en los extrarradios de las localidades y una vez cometidos varios robos con el mismo vehículo no dudaban en quemar los turismos, con el objeto de "no dejar pruebas".

Fruto de los dispositivos de servicios encaminados a averiguar la identidad de todos sus miembros se logró también ubicar los diferentes inmuebles sitos en urbanizaciones de Badajoz, lugares donde guardaban los objetos que sustraían.

Con las suficientes pruebas incriminatorias, medio centenar de guardias civiles de diferentes Unidades, llevaron a cabo tres registros simultáneos, en los citados inmuebles, donde se detuvieron a cinco de los integrantes del grupo.

Asimismo, se intervinieron numerosos objetos procedentes de distintos robos, como vehículos, motocicletas, armas, munición, combustible, maquinaria agrícola, sillas de montar, motores, bombas de alta presión, generadores, radiales industriales, así como las herramientas utilizadas para la comisión de los robos, cizallas, mazas, barras de uñas, pasamontañas para ocultar sus rostros y los dispositivos utilizados para la sustracción de los vehículos.

Ante los citados hechos y pruebas incriminatorias a los ahora detenidos se les implica en la comisión de 22 hechos delictivos, cometidos en lo que va de año.

En concreto, sustracción de seis vehículos de alta gama, otros once robos en establecimientos públicos, naves y otros inmuebles de los municipios pacenses de Puebla de la calzada, La Codosera, Fuente de Cantos, Los Santos, Llerena, Torrefesneda, Mérida, Don Benito, Badajoz, Hinojosa del Valle, Fuente del Maestre, Aceuchal y Almendralejo. Dos robos en establecimiento público y nave de Miajadas (Cáceres). Un robo en un supermercado de Sevilla. Y el robo en un supermercado y la sustracción de un vehículo en el municipio portugués de Elvas.

Además, una vez que se analicen la totalidad de los efectos recuperados y reconocimiento por sus legítimos propietarios, no se descarta la implicación de los ahora detenidos en otros robos.