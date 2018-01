Dos nuevos fallecidos por gripe en la última semana elevan a 15 el total de muertos esta temporada en Extremadura

Publicado 25/01/2018 13:35:00 CET

MÉRIDA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos pacientes han fallecido en la última semana a causa de la gripe, lo que eleva a 15 el número total de fallecidos durante esta temporada con infección confirmada de gripe de esta enfermedad en Extremadura.

De los quince fallecidos, doce de ellos son mujeres, y tres hombres, mientras que por tramos de edad, once de ellos tenían más de ochenta años, tres pertenecían al grupo de 70 a 79 años y uno al de 50 a 59 años.

En total, y según el informe de la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, los hospitales extremeños notificaron la pasada semana 23 nuevos casos graves ingresados con gripe, que sumados a los 77 registrados hasta la semana anterior elevan a 100 el número de pacientes graves hospitalizados con esta enfermedad infecciosa desde el inicio de la temporada de vigilancia del virus.

Además, el informe de la Subdirección de Epidemiología señala que la evolución de la epidemia es "creciente", y se espera que continúe en ascenso al menos durante las dos próximas semanas.

Al margen de los 15 fallecidos, de los restantes 85 casos graves notificados en Extremadura, 57 han recibido ya el alta hospitalaria, mientras que 28 permanecen ingresados en distintos hospitales de la comunidad autónoma.

Asi, 81 de los cien pacientes que han sido hospitalizados tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe, como una enfermedad cardiovascular crónica (51 casos), diabetes (28), enfermedad pulmonar (24), enfermedad renal crónica (22), inmunodeficiencia (9), obesidad (8) y enfermedad hepática (1 caso).

De los 100 casos graves, al menos 55 pacientes no se habían vacunado contra el virus de la gripe, mientras que 33 sí lo habían hecho y en otros 12 casos no consta. Entre los quince fallecidos, todos ellos con factores de riesgo, al menos ocho no se habían vacunado, mientras que seis sí lo habían hecho y en un caso no consta, según los datos aportados por la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por tramos de edad, la mayoría de los casos registrados son personas de más de 80 años (46 casos), seguidos de los grupos de 70 a 79 años (17), 50 a 59 años (11), 0 a 9 años (9), 60 a 69 años (8), 40 a 49 años (5), 30 a 39 años (3), y 20 a 29 años (1 caso).