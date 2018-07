Escobar está "seguro" de que IU va a "mantener y mejorar" los resultados

Publicado 27/04/2015 13:02:21 CET

El coordinador general de IU Extremadura y candidato a la presidencia del Gobierno regional, Pedro Escobar, ha afirmado que está "seguro" de que su formación va a "mantener y mejorar" los resultados que tiene actualmente en el Parlamento extremeño.

De esta forma se ha pronunciado Escobar a preguntas de los medios sobre el sondeo elaborado por Metroscopia y publicado por El País este fin de semana y, según el cual, IU mantendría sus tres diputados actuales.

"Las encuestas yo las miro de reojo y sigo a lo que tengo que hacer. No me sirven como mecanismo para tomar decisiones en un sentido u otro. Me gusta que sean a favor, evidentemente, pero no cambian nuestra actuación ni van a cambiar nuestra forma de trabajar las encuestas favorables o desfavorables", ha respondido.

Por otro lado, y preguntado por el 'Caso Feval', Pedro Escobar ha considerado que los jueces deben seguir "su camino" pero ha pedido que sean un "poquito más rápidos de lo que son", porque, como ha insistido, una cosa es ir "despacio" y otra es "no ir".

Así se ha referido Escobar a la información que publica este lunes 'El Periódico Extremadura' acerca que la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Don Benito haya dictado un auto en el que "corrobora" que hay "indicios" de que José Luis Viñuela, José Villa y Juan Cerrato "cometieron irregularidades" en su etapa al frente de la Institución Ferial de Extremadura (Feval) en la pasada legislatura.

Asimismo, ha afirmado sobre los asuntos que están en vía judicial que hay que "confiar" en que lleguen a su termino y que tengan la solución "más rápida posible". "Llega un momento en el que ya la gente pierde el interés por estos asuntos que tardan tanto tiempo en resolverse", ha concluido Escobar.