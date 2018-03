Esther Gutiérrez garantiza el "derecho a huelga" en el sector educativo extremeño "en cualquiera de los formatos"

Publicado 07/03/2018 15:02:50 CET

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha dejado "claro" que la Junta de Extremadura en general, y su departamento en particular, apoya el "derecho a huelga" durante este jueves, 8 de marzo, tanto en la modalidad de 24 horas como en los paros convocados por organizaciones sindicales.

Al mismo tiempo, ha garantizado que "están establecidos todos los servicios mínimos" en Educación "a lo largo de las 24 horas" durante la jornada de huelga, tal y como según ha dicho "se ha acordado" en el Comité de Huelga.

"Tenemos que apoyar y respetar la decisión del que quiera secundar esta huelga en cualquiera de los formatos", ha subrayado Gutiérrez, quien ha garantizado así el derecho a huelga en el ámbito educativo y ha apostado por que "nadie aproveche cualquier resquicio o cualquier error que se pueda cometer para poner en duda o para hacer un aprovechamiento partidista de ello".

"Nosotros respetamos el derecho a huelga con las máximas garantías como debe ser", ha insistido Gutiérrez, quien ha añadido que ella asistirá a una manifestación este jueves, día 8, en Cáceres porque es "partidaria" de "este tipo de lucha".

Así, en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener una reunión con las organizaciones sindicales que pertenecen al Comité de Huelga, en concreto UGT y CCOO, para "aclarar cuál es el funcionamiento en el derecho a huelga en el ámbito educativo y que no quede la menor duda", ha insistido en que la Junta de Extremadura, y su consejería en concreto, respeta el "derecho a huelga" y apoya la "causa importante" del Día Internacional de la Mujer.

Según ha explicado, ya se celebró anteriormente una reunión del Comité de Huelga con las organizaciones sindicales en el que "hubo un acuerdo pero es verdad que no se especificó la modificación del horario en el ámbito educativo".

"Hemos creído que es necesario para dar un carácter formal y legal que eso se establezca en un acuerdo para que no haya lugar a duda y los centros puedan acogerse en esas dos últimas horas de la mañana en el derecho a la huelga, tanto por parte de docentes, como profesores, alumnos a partir de 3º de la ESO", ha sentenciado.

Ha añadido que esta circunstancia se ha rubricado en un "acuerdo" suscrito con las organizaciones sindicales y que, según ha dicho, se trasladará a todos los centros para que "no haya ninguna duda al respecto".

En este sentido, ha defendido que "lo importante" es que se alce "la voz entre toda la sociedad" ante la "causa" en un país "democrático, con libertad de expresión".

ERROR EN LA DELEGACIÓN PROVINCIAL

Por otra parte, preguntada por si la Delegación Provincial de Educación de Cáceres ha remitido escritos en los que se conminaba a que los trabajadores adelantasen si iban a hacer huelga o no, tal y como ha criticado algún sindicato, la consejera ha señalado que "eso no se puede hacer", así como que su departamento está "en contra" de dicha forma de proceder.

Tras apuntar que un jefe de Servicio "ha sido el responsable de mandar ese correo" sin que haya partido de la consejería "esas líneas" de procedimiento, Gutiérrez ha considerado que dicho "correo" ha supuesto "un error" ante el que se han "tomado cartas en el asunto" y "se ha rectificado".

Según ha dicho, el correo en cuestión "iba dirigido a personal laboral, no a personal docente" y "a nadie se le puede pedir que comunique" si va a secundar una huelga o no.

SINDICATOS

Por su parte, el secretario general de CCOO de Enseñanza en Extremadura, Francisco Jiménez, ha valorado "positivamente" que "las pequeñas trabas" que, según ha dicho, existían "en cómo llegaba la información a los centros" sobre el acuerdo relativo a la jornada de huelga "han sido resueltas" a través de un documento que será remitido a los centros.

Según ha dicho, en dicho documento se recoge "expresamente" que "los horarios en los que se podrán secundar los paros propuestos por los sindicatos en los centros educativos (de Primaria y Secundaria) serán las dos últimas horas en el horario de mañana y las dos primeras horas en el horario de tarde", una cuestión que "se acoplará" por parte de cada centro "en función de sus horas concretas de inicio y final de la jornada lectiva".

Con ello, ha dicho, se cumple lo que según ha dicho ya se había "acordado" el pasado lunes en otra reunión, tras lo cual ha añadido que "el problema es que la información que ha llegado a los centros no especificaba esa información".

A su vez, la secretaria del sector de Enseñanza de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT de Extremadura, Eva María González González, ha valorado "positivamente" el "acuerdo" alcanzado con la Consejería de Educación "porque así se aclara cuándo los docentes se pueden poner de huelga", en concreto, "las dos últimas horas de la mañana y las dos primeras horas de la tarde".

Igualmente, sobre si la Delegación Provincial de Educación en Cáceres habría conminado a través de un comunicado a trabajadores a aclarar si secundarán la huelga o no, González ha señalado que "el derecho de la huelga está por encima".

"El docente si quiere comunicarlo al centro, bien, pero no tiene por qué comunicarlo a los centros. Se comunica para facilitar la mejor organización del centro, pero no tiene la obligación", ha sentenciado la sindicalista, quien ha recalcado que UGT anima a la participación en la huelga de "todos los docentes, tanto mujeres y hombres para que la huelga sea un éxito".

Sobre dicho mismo tema, el secretario general de CCOO de Enseñanza en Extremadura, Francisco Jiménez, ha indicado que cree que "se han excedido un poco en pedirle a los docentes que declaren con carácter previo si van a hacer la huelga o no", ya que según ha añadido "eso puede interpretarse en determinados términos como cierta coacción".

"Nosotros no estamos de acuerdo con que esas cosas se planteen con carácter previo. Un docente como cualquier trabajador no está obligado a comunicar su decisión de hacer huelga, incluso puede hacerlo el mismo día de la huelga o no hacerlo si no quiere", ha señalado el sindicalista.