El Festival de Teatro Clásico de Mérida ilustrará el cupón de la ONCE de este lunes

Una imagen del frontis del Teatro Romano de Mérida junto al logotipo del Festival Internacional de Teatro Clásico ilustrará el cupón de la ONCE de este lunes, 20 de agosto.

En total se editarán 5,5 millones de billetes que difundirán por todo el país este evento cultural que arrancó el pasado 29 de junio y que concluirá el próximo 26 de agosto.

En su intervención durante la presentación del cupón ante los medios, el director del certamen emeritense, Jesús Cimarro, dijo que el hecho de que la imagen del Festival de Teatro Clásico ilustre un cupón de la ONCE es como "si ya hubiese tocado", por lo que supone la difusión de esta cita teatral por España y porque indica también la "elevada relevancia" que ha alcanzado el certamen a nivel nacional e internacional.

Asimismo, hizo hincapié en que a la ONCE y al Festival de Teatro Clásico de Mérida les une un "objetivo social" que no es otro que el hacer que las personas discapacitadas de cualquier tipo "no tengan limitaciones" en su día a día y puedan trabajar o disfrutar del cultura y el ocio como el resto de personas.

De esta forma, ha recordado los esfuerzos del Festival por favorecer que todas las personas puedan acceder al Teatro Romano independientemente de sus capacidades, además de resaltar que desde el 2012 se han implementado medidas en ese sentido.

Así, las funciones del domingo del Festival de Teatro Clásico de Mérida cuentan desde este año con sistemas de audiodescripción, al igual que una de las funciones de la extensión del Festival en el Teatro Romano de Medellín.

"Compartimos con la ONCE esa tarea de hacer un mundo sin barreras, por eso estamos especialmente orgullosos de ser la imagen de uno de los sorteos del cupón", ha resaltado el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.