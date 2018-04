Un nuevo caso eleva a 35 los fallecidos por gripe en Extremadura esta temporada

Actualizado 05/04/2018 13:56:46 CET

MÉRIDA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo fallecimiento por gripe durante la pasada semana elevan a 35 el número total de víctimas mortales por esta enfermedad infecciosa en la comunidad autónoma de Extremadura durante la presente temporada de vigilancia del virus.

Asimismo, los hospitales extremeños notificaron la pasada semana tres nuevos casos graves de pacientes ingresados con gripe, que sumados a los 194 registrados hasta la anterior, elevan a 197 el número total de hospitalizados con esta enfermedad, según el informe de la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del SES.

De los restantes 162 casos graves notificados en Extremadura, 158 han recibido ya el alta hospitalaria, mientras que 4 permanecen ingresados en distintos hospitales de la comunidad, según informa la Junta en una nota de prensa.

De los 197 casos graves que han sido hospitalizados, al menos 173 tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe. Los factores de riesgo más frecuentes están siendo, por este orden, enfermedad cardiovascular crónica (96 casos), diabetes (56), enfermedad pulmonar crónica (49), enfermedad renal (45), inmunodeficiencia (18), obesidad (16) y enfermedad hepática (6 casos).

LA MAYORÍA DE LOS CASOS GRAVES, SIN VACUNAR

De los 197 casos graves, al menos 103 pacientes (52,28%) no se habían vacunado contra el virus de la gripe, en otros 30 casos no consta que lo hubieran hecho (15,23%) y 64 sí habían recibido la vacuna (32,49%). Entre los treinta y cinco fallecidos, al menos quince no se habían vacunado (42,86%), en otros nueve casos no consta que lo hubieran hecho (25,71%), y once sí habían recibido la inmunización (31,43%).

Por tramos de edad, la mayoría de los casos graves registrados son personas de más de 80 años (82 casos), seguidos de los grupos de 70 a 79 años (40), 60 a 69 años (21), 50 a 59 años (18), 40 a 49 años (15), 40 a 49 años (11), 30 a 39 años y 20 a 29 años (5 casos en cada uno de ellos).

De los treinta y cinco fallecidos, 21 son mujeres y 14 hombres. Por tramos de edad, la mayoría de las defunciones se han registrado en el grupo de más de ochenta años (19), otros doce tenían entre 70 y 79 años, pero también se han contabilizado fallecimientos en los grupos de 60 a 69 (2), de 50 a 59 y de 20 a 29 años (un fallecido en cada uno de ellos).

La tasa de incidencia semanal de la gripe en Extremadura continúa su tendencia decreciente y pasó de los 18 casos por cada 100.000 habitantes de la semana anterior hasta 14,49/100.000 en la semana que finalizó el pasado domingo 1 de abril, permaneciendo por sexta semana consecutiva por debajo del nivel epidémico, marcado para esta temporada en nuestra región en 93 casos por cada 100.000 habitantes.