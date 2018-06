El PP cree que el discurso "tostón" y "sin esperanza" de Vara evidencia que la Junta "no tiene ideas"

Publicado 26/06/2018 20:40:27 CET

MÉRIDA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha considerado que el discurso "tostón" y "sin esperanza" para la comunidad con el que a su juicio el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha abierto esta tarde el Debate sobre el Estado de la Región evidencia que dicho ejecutivo "no tiene ideas" y está "instalado en la siesta".

Tras considerar que el discurso de Vara ha sido "un caos", al igual que según ha dicho ocurre con la "gestión" de la Junta durante la actual legislatura, que ha sido a su juicio "perdida", Teniente ha incidido en que la Administración autonómica del PSOE "no" aporta "absolutamente nada nuevo".

También, ha avanzado que el PP durante su intervención en el debate de este miércoles "pondrá encima de la mesa medidas que hoy no han existido" por parte del jefe del Ejecutivo regional.

Así, en rueda de prensa tras el discurso de Vara de esta tarde en la Asamblea, que ha calificado como "derrotista, abatido, pasivo, sin esperanza para la región", la 'popular' ha ahondado en que para su partido la Junta está "sin objetivos, sin ideas, sin ganas", cuando en realidad Extremadura "necesita pulso, energía, estrategia" para "salir" de los "últimos" puestos en "todas las variables".

De este modo, tras apuntar que "si no hay liderazgo no hay ni presente ni futuro" y tachar de "decepcionante" la intervención de Vara, la portavoz del PP ha entendido que se vuelve a evidenciar que la actual legislatura está "hundida, fracasada" por parte de un Ejecutivo regional "instalado en la siesta", que es "pasivo", que "no tiene ideas" ni "proyecto", y en el que además "no existe autocrítica".

Al mismo tiempo, Teniente ha subrayado que para el PP el discurso de Vara supone "una sentencia para Extremadura" al haber defendido, ha dicho, que "no hay esperanza" para la región.

También, la 'popular' ha lamentado la "siesta" en la que a su juicio la Junta pretende instalar a una región que "tiene que salir a la calle" ante la "desidia" de dicha administración, que además plantea una "hemorragia legislativa" de cara al final de esta legislatura con el objetivo, a su juicio, de "salvar" una gestión "perdida, fracasada".

Finalmente, ha criticado que durante su discurso de esta tarde Vara haya "enseñado la bandera blanca" al Gobierno central del PSOE en materia de financiación autonómica al "no" exigir, ha dicho, un "nuevo" modelo cuando sí que lo hacía "hace un mes" ante el anterior Ejecutivo nacional del PP.