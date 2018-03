El PP pide a la Junta de Extremadura que garantice un transporte escolar "digno", "seguro" y "de calidad"

Publicado 21/03/2018 12:46:51 CET

CÁCERES, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz en Educación del PP en la Asamblea de Extremadura, Pilar Pérez, ha pedido al Gobierno regional que garantice un transporte escolar que se preste "en condiciones de seguridad, de calidad y de

dignidad" para los estudiantes que se tienen que desplazar cada día para asistir al colegio en las diferentes comarcas de la región, donde existen unas 700 rutas escolares.

Pérez ha anunciado este miércoles en la capital cacereña que los 'populares' han registrado una propuesta de impulso que se va a debatir este jueves en el Pleno de la Asamblea regional con el objetivo de que la Junta de Extremadura "cumpla" con sus funciones en la prestación del transporte escolar, que se ofrezcan "soluciones inmediatas y definitivas" a los problemas que han surgido en algunos autobuses y que "se pongan en marcha medidas que eviten que estas situaciones se vuelvan a producir".

Y es que, el PP ha criticado las incidencias que se vienen detectando en los autobuses de algunas rutas escolares, principalmente la de las zonas de la comarca de Las Hurdes y de Miajadas, que afectan a unos 230 alumnos en total.

Según ha indicado la diputada, los vehículos tienen goteras, asientos mal anclados, maleteros que no cierran, las puertas van abiertas por no

poderse cerrar, los cinturones de seguridad no funcionan, las averías son constantes y llegan con retraso en las salidas y en las llegadas, entre otras circunstancias.

"El transporte escolar hace literalmente aguas", ha manifestado Pérez que ha recordado que los padres llevan denunciando esta situación desde hace dos años y la Consejería de Educación "aún no ha hecho nada al

respecto, salvo poner parches a un problema que necesita una solución rápida y urgente", ha incidido en rueda de prensa.

Pérez ha recordado que, igual que desde la Junta de Extremadura se pide un tren "digno" para la región, trabajen también para conseguir unos autobuses "dignos" para los escolares extremeños y no se consienta que, aunque la flota cumpla los requisitos mínimos para hacerse con el concurso, se pueda adjudicar a empresarios que tienen autobuses en tan mal estado.

La portavoz ha manifestado que lo que está ocurriendo "es un

problema muy serio" porque afecta a la seguridad de los chavales y ha recordado que el Gobierno de Monago destinó a transporte escolar un total de 14.047.450 euros, una cantidad que "no se ha incrementado" en estos dos años, por lo que se ha preguntado que, si la Consejería de Educación reconoce que hay más rutas escolares en Extremadura cómo se está manteniendo el servicio con el mismo dinero.