El PSOE extremeño "no" ve "ningún problema" en consultar a la ciudadanía para "mejorar" el "autogobierno"

Publicado 03/09/2018 13:18:56 CET

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, ha defendido el planteamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, relativo a la celebración de un referéndum en Cataluña, en tanto que para la formación en la comunidad "no" hay "ningún problema" en que se realice una "consulta" a la ciudadanía para "mejorar" el "autogobierno".

Tras subrayar que este planteamiento es algo que puede realizarse "no solamente en Cataluña", sino "en Andalucía, en Extremadura, en cualquier parte de España donde los ciudadanos quieran mejorar su autogobierno", el portavoz socialista también ha incidido en que su partido en la comunidad se mantiene contrario a la celebración de un "referéndum de independencia".

"Una cosa es la autodeterminación, que significaría la independencia, y otra cosa es el autogobierno. Lo que Pedro Sánchez ha declarado hoy está dentro de los límites constitucionales, está dentro de la Constitución, y es por tanto perfectamente viable", ha indicado Juan Antonio González a preguntas de los medios en rueda de prensa este lunes en Mérida.

Al respecto, ha añadido que "lo que no está dentro de la Constitución es lo que los independentistas quieren y es un referéndum para la independencia de Cataluña", algo a lo que --ha añadido-- "lógicamente ni el presidente del Gobierno de España va a estar dispuesto a ello como hoy lo ha demostrado".

En este sentido, ha recalcado que la postura del PSOE de Extremadura sobre esta cuestión "siempre fue la misma: lo que establezca la Constitución y referéndum de independencia no, pero consulta a la ciudadanía para mejorar su autogobierno no hay ningún problema". "Pero no solamente en Cataluña, en Andalucía, en Extremadura, en cualquier parte de España donde los ciudadanos quieran mejorar su autogobierno", ha añadido a continuación.