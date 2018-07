UGT ve "más voluntad" del Gobierno para invertir en el tren extremeño, y CCOO cree que hay que mejorar el mantenimiento

Publicado 18/07/2018 16:05:45 CET

MÉRIDA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha indicado que ve "más voluntad política" en el actual Gobierno central del PSOE en invertir en el tren en la comunidad que en el anterior Ejecutivo nacional del PP.

Mientras, en representación de CCOO Extremadura, Miguel Fuentes, ha mostrado "preocupación" porque las obras de ADIF en la región "van un poco retrasadas", y ha aseverado que "es de juzgado de guardia" que un tren salga ardiendo en la región como ha ocurrido recientemente; al tiempo que ha defendido que en todo caso hay que mejorar el mantenimiento de los trenes en la comunidad.

Así, tras asistir a la reunión del Pacto por el Ferrocarril de este miércoles, Patrocinio Sánchez ha indicado que su sindicato va a pedir al actual Gobierno central del PSOE "exactamente lo mismo" que reclamaba al anterior Ejecutivo nacional del PP en materia ferroviaria para Extremadura "o más", de tal forma que "se tienen que cumplir los plazos" e incluso "más que cumplir los plazos se tienen que acortar".

Ha incidido también en que "Extremadura no puede dar una imagen de trenes ardiendo" como ha ocurrido recientemente, porque ello "afecta" al turismo y al desarrollo socieconómico de la comunidad.

Asimismo, ha pedido al Gobierno central que aumente la dotación en materia ferroviaria para Extremadura en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, y ha aplaudido que el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, haya anunciado que se va a "doblar" el presupuesto para la región en dicha materia.

También ha pedido que los plazos "se cumplan, se acorten" y que se le dé una "solución" al tren convencional para que "no" se vuelvan a dar "problemas" en los trenes de la región.

"Estamos satisfechos con la reunión porque también hay que entender que es un gobierno que lleva muy poco tiempo, pero sí hemos entendido que hay una cierta voluntad, por lo menos más voluntad política, mayor que la que había antes para invertir en Extremadura".

CCOO

A su vez, en representación de CCOO Extremadura, Miguel Fuentes, ha mostrado "preocupación" porque las obras de ADIF en la región "van un poco retrasadas", y ha aseverado que "es de juzgado de guardia" que un tren salga ardiendo en la región como ha ocurrido recientemente.

"De ninguna manera los trenes pueden ir en esas condiciones, y es un problema de mantenimiento", ha aseverado el sindicalista, quien ha añadido que "los trenes no se están manteniendo como deben" en la región, teniendo en cuenta que los que actualmente circulan en la comunidad "no son viejos".

"Los 598 y 599 no tienen una edad como para no poder circular, el problema es que no hay un mantenimiento como es debido", ha incidido.

"Estamos contentos porque sigue el proyecto, siguen los plazos, pero la sustitución de los 11 trenes 598 a lo largo de un año va a dar lugar a que los 598 que siguen circulando tendrán problemas si el mantenimiento no se mejora", ha dicho como "gran déficit" que tiene la región.