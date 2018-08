UPA-UCE calcula que la producción de uva en esta vendimia no llegará a los 3,5 millones de hectolitros en Extremadura

Publicado 28/08/2018 13:28:32 CET

MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

UPA-UCE Extremadura ha calculado que la producción de uva en la vendimia 2018 no llegará a los 3,5 millones de hectolitros en la región, mientas que en España se llegará a los 42 millones de hectolitros, lo que supondrá un 20 por ciento más que en el año anterior.

Además, en el conjunto de la Unión Europea también habrá una campaña superior a la del año pasado, pues se podría llegar a los 170 millones de hectolitros.

Así, lo ha destacado la secretaria del vino de UPA-UCE Extremadura, Catalina García, este martes, 28 de agosto, en una rueda de prensa donde ha analizado las características de la campaña de la vendimia a pocos días de comenzar.

De este modo, ha explicado que en 2017 en Extremadura hubo una producción de 2,1 hectolitros lo que demuestra que el año pasado la producción fue "catastrófica", pues fue una campaña "demasiado corta que no sirve como referencia", mientras que según ha dicho la media de producción de los últimos años es de 3,8 millones de hectolitros y ha recordado que en algunas ocasiones se ha llegado a los 4,1 millones de hectolitros.

Asimismo, ha dicho que en Extremadura, salvo por los problemas puntuales que ha habido por la primavera tan lluviosa, este año "la calidad es excepcional", ya que la uva está madurando "muy despacio" pues "la variación de temperatura entre el día y la noche está favoreciendo está maduración".

De la misma manera, ha explicado que en cuanto al tiempo la vendimia de este año "va a experimentar un retraso" de más de 15 días con respecto a la de años anteriores que han venido tempranas, lo que lleva a que este año se realizará en unas "fechas tradicionales de vendimia".

Respecto a las existencias, Catalina García ha comentado que los datos indican que "no hay existencias en bodegas ni en cooperativas", por lo tanto "se parte de cero excedente", por ello, los precios "deberían mantenerse por lo menos como en el año anterior" y espera que incluso "suban".

En cuanto a esto, ha explicado que los precios no se podrán fijar hasta que salgan en tablilla, pues aún no disponen de ellos, ya que "se trata de uno de los sectores más inestables de la agricultura", ya que a estas alturas no tiene "ni idea" del precio que van a cobrar los agricultores, pero además ha dicho que los precios se pondrán "una vez que lo haya puesto Castilla-La Mancha que es la comunidad que da la referencia de precios".

En relación a los datos de exportaciones, Catalina García ha mencionado que son "muy buenos" pues se han exportado 835 millones de litros con un valor de 1.179,5 millones de euros "lo que supone un valor medio de 1,4 euros por litro".

A su vez, ha comentado que en los mercado a granel, "Francia sigue siendo el principal exportador de los vinos" y ha destacado un aumento registrado en Italia y un descenso de Rusia y China, mientras que respecto a los vinos envasados, EEUU es el principal cliente en valor y Alemania en volumen.

Igualmente, ha dicho que la importación de granel se está convirtiendo en un "lastre" para el sector pues "ven mermada su rentabilidad" por tan bajos precios, por ello UPA-UCE Extremadura piensa que todas las organizaciones deben sentarse y analizar la situación del sector del vino de cara al futuro en la comunidad para adaptarse a la demanda del mercado, ya que a los agricultores no se les paga la calidad de la uva, y por eso "tienen que ir a las máximas producciones para sacar rentabilidad a las explotaciones".

Con lo cual, ha mencionado que hay una campaña "muy corta", con respecto a la media en Extremadura, "sin excedentes en bodegas", con una "calidad fantástica de la uva pero que a su vez ha llevado a una subida de precio para los agricultores" y piensan que estos costes de producción "deben reflejarse también en los precios de la campaña".

Por otro lado, ha recordado la necesidad de los contratos homologados entre los agricultores y las bodegas en las transacciones de más de 200 euros, un hecho que lleva tres años presente y donde tiene que haber esta condición para pactar un precio que este año "debe ser superior al del año pasado" dejando abierta la posibilidad de incrementarlo por cuestiones de mercado.

Además, ha recordado también la obligación de llevar el documento de trazabilidad de la uva que se ha puesto en marcha este año para la vendimia.

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR VINÍCOLA

En cuanto al programa de apoyo al sector vinícola, Catalina García ha dicho que desde UPA-UCE apuestan por la continuidad de los planes de conversión y reestructuración del viñedo, que es la única medida que va directamente a los viticultores y que en Extremadura se lleva "perfectamente".

Por ello, ha apostado por esa continuidad teniendo en cuenta prioridades como la de "priorizar a los agricultores profesionales con capacitación demostrada mayores de 40 años que apuestan por la continuidad en el sector y que realmente se quedan fuera de muchas ayudas" ya que todas "van encaminadas a los jóvenes".

También, hay que dar prioridad a las parcelas que tienen un alto grado de afectaciones por enfermedades de maderas, y afirman que es necesario aumentar los importes de los módulos máximos subvencionales ya que piensan que son "bajos".

En cuanto a medidas de promoción de terceros países y de inversiones en bodegas ha dicho que están "de acuerdo" con dichas medidas, cuyas ayudas van directas a las cooperativas y bodegas, pero siempre y cuando vayan "condicionadas a que estas empresas cumplan con la ley de la cadena alimentaria" y que cuando haya alguna condena contra alguna de ellas estas "no puedan acogerse a estas ayudas".

Por consiguiente, ha dicho que con respecto a las ayudas de inversión en bodegas reclaman que se financien con fondos FEADER y que no se hagan con fondos del plan de apoyo al sector vinícola de forma que estos fondos "se liberen y puedan en ir para las ayudas de reconversión y de reestructuración de los viñedos".

Por último, también reclaman "líneas de incentivos y ayudas a la modernización de mejoras de las explotaciones vitícolas", así como que se tengan en cuenta "las explotaciones vitícolas que orienten al sector hacia la mejora de la competitividad de los productores y del mercado", además de "líneas de investigación y experimentación en materia vitivinícola capaces de generar variedades de existentes respecto al cambio climático que se está viviendo". Mientras que por otro lado reclaman líneas de investigación contra la yesca que es la "mayor lacra" de los viñedos ahora mismo.

Por otro lado, a preguntas de los medios respecto a las afirmaciones que este pasado lunes realizó La Unión Extremadura sobre que la recolección de la fruta y de hortalizas de huerta tendría un "gran porvenir" en la región en el caso de que no existiese el problema de la mano de obra, Catalina García ha dicho que "no existe ningún problema de mano de obra porque están los temporeros rumanos que son trabajadores de pleno derecho al igual que cualquier trabajador extremeño".