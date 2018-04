UPA-UCE pide ampliar el plazo para tramitar las solicitudes de la PAC en el sector apícola por "fallos" en el sistema

Publicado 06/04/2018 10:34:42 CET

MÉRIDA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha alertado este viernes de que el sector apícola extremeño no puede realizar la tramitación de las solicitudes de la PAC "debido a fallos que se están produciendo en el sistema informático", por lo que ha reclamado la ampliación del plazo.

Ante dicha imposibilidad, la organización reclama a la Junta de Extremadura "la implantación de un sistema válido o la ampliación del plazo, que finaliza el 30 de abril", ya que "en la recta final de las solicitudes" todavía "no hay capacidad técnica para realizarlas".

De esta forma se ha pronunciado el secretario de ganadería de UPA-UCE, Antonio Prieto, en una nota de prensa en la que explica que el sistema nuevo de apicultura que se quiere implantar y sobre el que se está trabajando con rigor no funciona y, por tanto, "no se podrán retomar las solicitudes de las ayudas hasta que no se solucione".

Una situación que, según Prieto, "está situación está provocando nerviosismo y malestar entre los profesionales del sector", en un momento en el que hay mucho trabajo en el campo, por lo que no están "para experimentos".

Además, ha añadido que este fallo "supone que los movimientos de trashumancia se continúen haciendo en papel y no de manera informática, con el consiguiente trabajo añadido que eso conlleva", ha destacado Prieto.

"RIDÍCULA REDUCCIÓN" DE MÓDULOS IRPF

Por otro lado, UPA-UCE ha criticado el "abandono" del Ministerio de Hacienda al sector apícola por la "ridícula reducción" de los módulos del IRPF que ha aprobado después del "año catastrófico" que ha vivido el campo.

Además, la organización ha reiterado que seguirá "reivindicando un etiquetado claro en la denominación de origen del país de producción", con el objetivo de que haya "una mayor trazabilidad e información de cara al consumidor".

Finalmente, ha recordado que el sector apícola extremeño es el que tiene el mayor número de colmenas en España con más de 630.000 y alrededor de 1.550 apicultores que se dedican de forma profesional a esta actividad.