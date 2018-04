Vara aboga por que España cuente con un "gran Pacto por la Educación" para que ésta "no" se cambie cada cuatro años

Publicado 13/04/2018 13:54:13 CET

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por que España cuente con un "gran Pacto por la Educación" que "no esté sometido al albur de cada cuatro años cambiarlo", dado que la "realidad" del sistema educativo español desde hace 40 años es que "depende de quien gobierna para que se tomen unas decisiones o se tomen otras".

"Deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo en una ley para tener un sistema educativo que pudiera estar funcionando durante los próximos 20 años y luego evaluar los resultados", ha aseverado Fernández Vara, que ha agregado: "ahora no podemos evaluar resultados, porque no dejamos que las leyes se desarrollen suficiente tiempo y se cambian con anterioridad". "Realmente es un déficit notable", ha considerado.

Para Vara, en España y Extremadura queda "mucho camino por recorrer para lograr lo que todos entendemos que tiene que ser el pilar de nuestro futuro la educación", que, según ha defendido, "no es un servicio público más" y que es el futuro de la sociedad y el "mejor exponente de la igualdad de oportunidades".

"Hay que seguir apostando por la educación y a mí me gustaría además que hubiéramos sido capaces o que seamos capaces algún día de tener un gran Pacto por la Educación que no esté sometido al albur de cada cuatro años cambiarlo", ha sostenido.

Así, ha señalado que, en su opinión, "falta todavía por recorrer" en "un país que no ha sido todavía capaz de ponerse de acuerdo para tener una ley única" que "todos" puedan "defender", sobre lo cual ha añadido que en Extremadura intentaron en su día tener una ley de Educación, y se consiguió, aunque la comunidad "no" tiene todas las competencias educativas y "sobre todo en materia legislativa".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico ha abogado por "aprovechar" la disminución del número de alumnos para "seguir mejorando de manera clara y nítida las ratios" y por "mejorar mucho también" aspectos relativos a la formación del profesorado.

También ha expuesto que "no es normal" que para que un joven entre en la Universidad y estudie "lo que le pueda servir para abrir las barrigas haga falta un 9, pero para abrir las mentes haga falta un 5". "Esas cosas no son normales y todo esto nos llevará al final al objetivo de tener una mejor educación que yo creo que tiene que ser una aspiración sentida", ha incidido Vara.

EDUCACIÓN E INCLUSIÓN

Fernández Vara ha hecho estas declaraciones a los medios antes de participar en el Centro de Profesores y Recursos de Badajoz en la inauguración de la Jornada Educación Inclusiva organizada por la Plataforma de Padres 'Educación Digna para Todos, Ya'.

Sobre este grupo de padres, ha comentado que "aspiran" a que el sistema "siga mejorando", a que se cuente con un sistema educativo "del que de verdad nos podamos sentir todos orgullosos" y al que se le destine "una parte importante de nuestros recursos", así como a que se le pueda decir a la gente que los impuestos "son para pagar algo que permite aspirar a la igualdad de oportunidades real, que es lo que se consigue a través de un buen sistema educativo".

Asimismo, ha apuntado que la "inclusión" es un concepto que todos deben poner en el "objetivo" de sus "aspiraciones", tanto en el ámbito educativo como en el tratamiento de la discapacidad, en materia de empleo o de formación ocupacional.

"Mientras no seamos capaces en España de tener una Ley de Educación en la que estemos todos nos queda por aprobar una asignatura muy importante en un país como el nuestro", ha insistido Vara, que ha matizado que España, tras 40 años de aprobación de la Constitución, "no ha sido capaz de ver la luz una Ley de Educación respaldada por la mayoría de los representantes de los españoles".

"ABSOLUTO APOYO" DE LA CIUDAD DE BADAJOZ

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, también ha acudido a la inauguración de esta jornada, acerca de la cual ha mostrado en primer lugar el "absoluto apoyo" a la educación inclusiva de la ciudad de Badajoz, que "tiene en sus genes la inclusión de todas las personas con capacidades diferentes".

Así, ha recordado que Badajoz ha sido reconocida con el Premio Reina Sofía de accesibilidad universal porque se ha decidido "integrar" en todas las acciones y las políticas de la ciudad, ya sean públicas o privadas, "a personas que puedan tener capacidades diferentes", como es el caso, ha citado, que haya monitores especializados para que en 'Vive el verano' los chavales con capacidades diferentes puedan participar en las actividades de este programa juvenil de ocio nocturno.

También ha subrayado en materia de educación que "no se discrimine" y "no se saque fuera del sistema educativo y de la integración a aquellos que necesitan tener un apoyo para llevar a cabo y poderse integrar en la sociedad", sobre lo cual ha afirmado que si se quiere integrar a las personas con capacidad diferentes "no" se puede "decidir que a una determinada edad" salgan de los colegios "normales" para ir a aquellos "donde solo estén ellos".

CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

La Plataforma de Padres 'Educación Digna para Todos, Ya' organiza esta jornada con el objetivo de "concienciar" y "llamar la atención" de los políticos de la "necesidad" de realizar cambios en la legislación sobre Educación Inclusiva en España.

Sus reivindicaciones, según han informado en un comunicado, pasan por mejorar la información a las familias y apoyos específicos; perfeccionar la organización de recursos, como la obtención del título de Secundaria y Ciclos formativos de grado medio con adaptaciones con una 'FP adaptada'; optimizar y aumentar recursos; formación del profesorado y un sistema educativo "más justo para discapacitados".

Por ello, ha continuado la plataforma, han reunido en una jornada a representantes de varios partidos que pertenecen a la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, para escuchar sus propuestas y, a su vez, que escuchen las reivindicaciones de los padres en aras de "exponer públicamente la situación". "Una reivindicación que creemos justa para buscar de forma conjunta una solución", ha concluido.