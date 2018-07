Vara exige al Gobierno extremeño que "pida disculpas" por "faltar a la verdad" en el anuncio de la deuda histórica

Publicado 26/01/2015 12:52:28 CET

MÉRIDA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha exigido al Ejecutivo regional que "al menos pida disculpas" a los ciudadanos por "faltar a la verdad" en el anuncio de la firma de la deuda histórica.

En rueda de prensa, Vara ha recordado que el pasado 6 de mayo, en el último Debate sobre el Estado de la región, el presidente extremeño, José Antonio Monago, comunicó que se había alcanzado un acuerdo con el Gobierno de España para que se pagase la deuda histórica con la región, un acuerdo que se firmaría, según Monago, el "próximo mes de julio".

"Ahora ya sabemos que aquel día se faltó a la verdad, y lo sabemos porque el propio ministerio reconoce que no hay más que 40 millones de euros para deuda histórica, y por tanto que no hay acuerdo alguno y que desde entonces para acá se ha estado faltando a la verdad", ha aseverado Vara, al tiempo que ha destacado que "en política como en la vida" se pueden cometer "errores" pero "no se debe nunca mentir".

"Se mintió el 6 de mayo de 2014 cuando se anunció un acuerdo que no se ha producido, era falso; se mintió cuando en julio, el entonces consejero Antonio Fernández decía que estaban cuadrando las agendas para buscar las fechas, era falso; se mintió cuando en septiembre el nuevo consejero de Hacienda, el señor Checa, anunció que estaban cuadrando agendas y era falso; se mintió en el debate de presupuestos cuando se dijo que muy pronto se conocerían las fechas, y era falso; se mintió en diciembre por parte de la vicepresidenta cuando dijo que el Gobierno extremeño firmaría próximamente el acuerdo y que estaba convencida de ello, era falso", ha criticado.

Por otro lado, Fernández Vara ha emplazado al presiente extremeño, José Antonio Monago, a haga público el informe de la Intervención General del Estado que "acredite o no si era verdad" que el déficit al final de la anterior legislatura era de 800 millones de euros.

"Yo tengo el que dice que era el 2,8 de déficit. ¿Quién falta aquí a la verdad? Quien no presenta papeles que lo demuestren. ¿Quién falta a la verdad? Los mismos que están faltando a la verdad con la deuda histórica, porque se han acostumbrado a vivir en la mentira y cuando uno se acostumbra a vivir en la mentira se acaba acostumbrando a la mentira", ha indicado el líder socialista.

"La verdad existe, la mentira se inventa, y parece como si nos estuviera gobernando un gobierno de inventores. La mentira puede adornar porque puede dar flores, pero la mentira nunca dará frutos", ha aseverado Fernández Vara.

Asimismo y preguntado por el hecho de que el Gobierno de Extremadura haya pedido casi 500 millones de euros a los nuevos fondos del Ejecutivo central, como publica el diario Hoy, Fernández Vara ha criticado que no se explique "cuál es el destino" de ese importe.

"Supongo, con la mejores de mis intenciones, que será para sustituir deuda financiera por la que se está pagando intereses por deuda de este tipo por la que no se paga intereses", ha indicado.

De esta forma, Vara ha indicado que "ojalá" el Ejecutivo extremeño pueda acceder a las "mejores condiciones posibles de financiación", ya que, como ha indicado, no se entristecerá por ello.