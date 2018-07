Vara reafirma su defensa de la "multilateralidad" en materia de financiación porque "es lo mejor" para el país

Publicado 27/06/2018 13:51:43 CET

MÉRIDA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado su defensa de la "multilateralidad" en materia de financiación autonómica "porque es lo que está establecido en la Constitución y es lo mejor para este país", ha dicho.

Así, en virtud de dicho planteamiento entiende que "lo que ocurra con la financiación autonómica o es Consejo de Política Fiscal y Financiera y Parlamento o no será"; al tiempo que ha subrayado que dicha materia "se tiene que someter a la multilateralidad", algo que según ha dicho apoyará y defenderá "con toda" su "fuerza".

De este modo se ha pronunciado durante su respuesta a los grupos políticos en la sesión de este miércoles del Debate sobre el Estado de la Región que se celebra en la Asamblea de Extremadura, y donde ha resaltado también que en materia de financiación autonómica a él le da "igual" quién gobierne a nivel nacional, ya que va a "defender los intereses de Extremadura por encima de cualquier otra consideración".

En este sentido, a los grupos políticos extremeños les ha indicado que él "no" se ha "movido" ni se va a "mover" en dicha temática, en tanto que la "posición" sobre la misma ha sido "fijada entre todos" y será la que van a "defender", ha apuntado.

"Yo no me he movido ni me voy a mover porque la posición la hemos fijado entre todos, y esa la vamos a defender. Y en eso no hay partidos, en eso hay región, política de región. Y me da igual quién esté en Madrid, Agamenón y su porquero, le voy a decir lo mismo, que voy a defender los intereses de Extremadura por encima de cualquier otra consideración", ha espetado el presidente autonómico.

En este sentido, y aunque ha reconocido que "ha habido siempre conversaciones bilaterales con los gobiernos para hablar de multitud de cosas", ha resaltado que él cree en la "multilateralidad" en materia de financiación, porque "una cosa es tener conversaciones y otra cosa es tener decisiones que sean bilaterales".