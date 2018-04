WOMAD Cáceres 2018 selecciona a las ocho bandas extremeñas que actuarán este año

Publicado 07/04/2018 11:47:35 CET

Arte Unfly, Lejin, Paradise Key, Picatoste, R.A.I.N., RMD Beatmaker, Shoul & Libraloggia y Subterráneos actuarán en la Plaza de Santa María

CÁCERES, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Arte Unfly, Lejin, Paradise Key, Picatoste, R.A.I.N., RMD Beatmaker, Shoul & Libraloggia y Subterráneos serán las ocho bandas emergentes del panorama musical juvenil extremeño que tendrán la oportunidad de tocar en directo en la nueva edición de WOMAD Cáceres que se celebrará del 10 al 13 de mayo.

Lo harán en el escenario IJEX@WOMAD, una iniciativa que se pone en marcha con el apoyo del Instituto de la Juventud de Extremadura y la Secretaría General de Cultura, a través del Centro de las Artes Escénicas de Extremadura.

En total, este año han sido diecinueve las candidaturas presentadas a la preselección realizada por el IJEX y el festival WOMAD. Las bandas elegidas representan un amplio abanico de la nueva creación del panorama musical de Extremadura, según indica la Junta en una nota de prensa.

Uno de los requisitos para poder incorporarse a ese proceso de selección era que las edades de los participantes estuvieran comprendidas entre los 16 y los 35 años o, en el caso de grupos musicales, que más de la mitad de sus miembros estuviera en esa franja y que el resto no superara los 40 años.

Estos artistas tocarán en el escenario IJEX@WOMAD, aunque no serán los únicos grupos extremeños que lo hagan en el festival, en el que también estarán los seis seleccionados por la organización de WOMAD Cáceres 2018: El Pelujáncanu, Lino Suricato, Milo Ke Mandarini, Happy New Year & 3 AM, Libertango Extrem y Supertennis.

Desde sus inicios, WOMAD ha ido incrementando el número de artistas de la región presentes en el cartel, apuesta que se afianzó con el inicio de la colaboración con el IJEX y el CEMART para poder poner en marcha el escenario IJEX@WOMAD.